Padres colombianos nombran a su recién nacida en honor a Chat GPT

En los últimos años, el auge de la inteligencia artificial ha provocado que sean miles los usuarios registrados en aplicaciones de esta índole , como es el caso de ChatGPT, el cual es un asesor virtual diseñado para resolver casi cualquier consulta o duda que tengas.

Sin embargo, su popularidad ha encaminado a muchos escenarios que hacen que las personas constantemente se pregunten cuáles son los límites de la tecnología y hasta dónde puede llegar el ser humano con estas herramientas.

Este mismo debate surgió recientemente en redes sociales, luego de que se diera a conocer que unos padres de nacionalidad colombiana decidieran nombrar a su recién nacida en honor a ChatGPT.

Medios locales informaron que, en la localidad de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia, unos padres registraron a su hija con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra.

La noticia fue dada a conocer el 15 de agosto y fueron miles los comentarios y reacciones que se desencadenaron a raíz de esto.

No obstante, el Registro Nacional del Estado Civil de Colombia aceptó el registro de este nombre sin mayores restricciones.

La situación generó desde burlas hasta indignación de los usuarios, quienes apuntan a que este inusual nombre puede afectar a la menor.

Otros cuantos toman esta acción como una clara influencia de la era digital en las tendencias y comportamientos actuales.

De acuerdo con la ley colombiana, los padres de menores son libres de escoger el nombre de su hijo, siempre y cuando este no atente contra su integridad y dignidad. Algunos de los nombres que han sido prohibidos por el gobierno de Colombia son Miperro, Satanás y Warnerbro.

Los memes y los comentarios no tardaron en llegar, y son múltiples las personas que están en contra y a favor del nombre que estos padres eligieron para su recién nacida.

