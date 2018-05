Ansiedad y depresión, cada vez más comunes entre jaliscienses

Pacientes diagnosticados con ansiedad o depresión, podrán ser derivados por su médico familiar para recibir atención integral en los Centros de Seguridad Social (CSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

La psicóloga adscrita a la unidad Guadalajara, Arcelia Ballesteros Camarena, informó que el instituto cuenta con un Programa de Atención a la Salud Social (PASS) que contempla la atención a estas dos enfermedades mentales, cada vez más frecuentes en el mundo.

"Si bien es cierto, no se brindan terapias individuales o grupales, sí se dan herramientas a los pacientes para mejorar su calidad de vida desde diversos ámbitos", afirmó la experta en un comunicado.

Añadió que el primer tratamiento consiste en charlas sobre autoestima, autoayuda y tanatología, entre otros temas, mediante las cuales los pacientes, cambian la manera en que se ven a sí mismos, sus posibilidades y su entorno.

La segunda herramienta consiste en educación para la salud, donde se incluye la mejora de hábitos alimenticios e incluso se imparten clases de Cocina Sana.

La tercera es el desarrollo de la actividad física como un hábito que debe repetirse varias veces a la semana para propiciar el bienestar general, pues es bien notorio que una nutrición balanceada y las hormonas liberadas durante el ejercicio, contribuyen a los cambios en los cuadros de ansiedad y depresión.

"Sobre todo en los adultos mayores, ya vienen con una historia de vida muy arraigada, nuestro objetivo no es cambiarlos, no es restar sus comportamientos, sino sumar, integrar nuevos, que tengan un cambio de percepción y puedan adecuarse a diversas situaciones, brindarles información, porque muchos de ellos no la tienen", explicó.

Por su parte, la trabajadora del CSS Guadalajara, Liliana Yunnuen Rangel Núñez, dijo que este servicio PASS es para todos los derechohabientes del IMSS Jalisco que sean remitidos por su médico a causa de ansiedad y depresión, pero también de patologías crónico degenerativas como la obesidad y la diabetes mellitus.

