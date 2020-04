Y ahora, llegó el calor

Ahora deberemos de disfrutar el calor en cuarentena, con aires y ventiladores prendidos, deseando solo ingerir y comer cosas frescas, frías pero muy buenas. Es el caso de Colomitos Cocina de Mar, este nuevo restaurante de cocina jalisciense del mar, que hace unos meses abrió sus puertas con una propuesta de mariscos muy atinada y vasta.

Tienen desde las típicas tostadas de marlín, cebiches, aguachiles, zarandeados, cocteles, tacos dorados, camarones y filetes al gusto y hasta carnes para aquellos que no son tan fan de los mariscos.

En esta ocasión pasé al restaurante, que debo decir queda un poco escondido, justo a la vuelta de lo que algún día fue La Parilla suiza de calle H. Colegio Militar esquina Av. Américas. No conocía el lugar (ni su comida de la que tanto antojo tenía desde hace meses), está muy bien puesto, y con vistas a la calle como nos gusta a los tapatíos, con la cocina abierta que nos permite estar en todo menos en misa, con personal muy servicial y atento.

Pedí para llevar; un coctel de pulpo y camarón grande $165, unos tacos piales $45 y una torta gratinada de marlín $49.

Antojo. Coctel de camarón y pulpo. ESPECIAL

El coctel es frío (como yo creo debe de ser) y el caldo sabe un poco a camarón seco y al final un sutil dulzor (de la cátsup me imagino). Con camarones grandes y un color rojizo, de muy buen tamaño y calidad, el pulpo en su cocción perfecta (aunque me hubiera gustado que trajera más) y de muy buen sabor. Lo acompañan con cebolla, tomate, pepino y aguacate (por cierto, poner media mitad de aguacate entero sin partir no es ponerle, es echarle).

Tenía bastante tiempo sin probar un coctel tan bueno y gratificante, con personalidad y de buen precio.

El taco pial, es un dorado, insitu, de camarón molido, en tortilla de maíz tamaño normal, le ponen un par de camarones de inmejorable color y de buen tamaño, mayonesa, cebolla y aguacate. Lo acompañan con salsa típica de ahogada de camarón, a base de tomate y un poco de chipotle con un picor muy bajo. El taco es sensacional, tiene un balance perfecto entre lo crujiente y lo húmedo por dentro y salseado en cada mordida es aún mejor.

Por último ¡qué buena torta gratinada de marlín! No es un tortón, sino; más bien moderada en tamaño, tiene gran sabor, como que ponen el marlín en el pan y lo voltean hacia la plancha para que queden algunos bordes doraditos que le dan gran gusto, el pan no es bolillo salado por lo que se aguada un poco al final, pero no demerita en nada el sabor. El queso perfectamente fundido en la base de la tapa y acompañado de jitomate, cebolla cortada en pluma y aguacate. La sirven con la salsa de torta. Es una muy buena opción de torta.

Colomitos que buena propuesta para regresar y probar más platillos.

¡Sé feliz!

Colomitos Cocina de Mar

Calle Colomos 2218, Ayuntamiento CP 44620, Guadalajara

Menú en @#colomitoscocinademar

CALIFICACIONES

Comida *****

Entrega *****

Contenido ****