Un paseo "Pet friendly"

Las mascotas son miembros importantes de nuestras familias y de nuestras vidas, por lo que es imprescindible compartir con ellos momentos especiales y divertidos, como jugar en el parque, pasear por las calles e, incluso, nos pueden acompañar a las salidas con los amigos y a hacer las compras, gracias a los diferentes recintos que poco a poco se han ido sumando para darles la bienvenida a nuestros amigos peludos, desde restaurantes y bares hasta centros comerciales y tiendas.

Nicolás Torino. El presidente de Amascota charla sobre la importancia de la alimentación. EL INFORMADOR / F. González

A continuación, te recomendamos algunos sitios donde tú y tu “lomito” podrán pasársela bomba juntos:

• Plaza Andares: Este centro comercial es ideal para un día especial. Aquí puedes estar con tu perrito por toda la plaza, él se la pasará increíble, pues además de ser un recinto al aire libre, está equipada para recibir al pequeño peludo, pues cuenta con bebedores distribuidos en diferentes puntos de la plaza y botes de basura especiales para sus desechos. No olvides llevarlo al concierge del lugar, donde podrás registrarlo y a cambio te darán un listón así como bolsitas para sus residuos. ¡Vámonos de shopping!

• The Black Sheep: Ubicado en la emblemática zona de bares de la Perla Tapatía, Chapultepec, este bar restaurante (ubicado en calle Libertad 1872, col. Americana) quiere que brindes al lado de tu mascota, siempre y cuando te sientes en la terraza, donde tu peludo podrá acomodarse y vivir una tarde entre amigos . Recuerda llevarle un platito en el que pueda beber agua. ¡Salud!

• La Borra del Café: Como muchos otros lugares, este café permite que disfrutes de una bebida caliente mientras acaricias a tu peludo, pero sólo en la terraza. Toma en cuenta que cada vez más restaurantes permiten la entrada de mascotas en sus zonas abiertas; para llevar a tu amigo de cuatro patas sin problema alguno, mantenlo en todo momento con correa.

• Plaza Patria: Otro centro comercial donde podrás pasear con tu mascotita sin ningún problema, disfruta caminando al lado de tu mejor amigo, seguro te agradecerá visitar lugares diferentes en cada salida, así tendrá nuevos olores que descubrir.

Sólo para peludos

Estos recintos son especialmente para nuestros perritos, pero a ti también te será permitida la entrada:

• Coffe & Pet’s Deli: Aquí (Calle Independencia 5785, frente al Parque Metropolitano) tu mascota tendrá acceso a su propio menú, desde una galleta hasta una orden de albóndigas. Igualmente, es el lugar perfecto para celebrar, pues ofrecen pasteles de cumpleaños especiales para perros y ¡hasta sus propios sombreritos de cumpleaños! Y no te preocupes, también para los humanos hay bebidas de especialidad de café así como alimentos variados, por ejemplo, hamburguesas y focaccias. ¡Provecho!

• Happy Pets Bakery: Esta pastelería hornea pensando en el bienestar y alegría de los perros. Bajo pedido, puedes encontrar los premios más deliciosos para entrenar a tu mascota o simplemente para galardonarlo por ser el amigo más fiel. Visita su página de Facebook (@happypetsbakery) y descubre los miles de sabores que aquí se cocinan y que seguro a tu canino le encantarán.

Andares. Un día en este centro comercial en compañía de tu mascota, ¡increíble! FACEBOOK / Andares

Quiérelo, cuídalo

Además de compartir constantes paseos con tu mascota, es fundamental alimentarlo sanamente, así lo afirma el presidente de Amascota (la sección de alimentos para perros y gatos del Consejo Nacional del Fabricante de Alimentos Balanceados en México), Nicolás Torino, quien destaca la importancia de una alimentación balanceada para el bienestar de nuestros animales domésticos, especialmente de los perros y gatos: “Lo primero que tenemos que entender es que la nutrición es fundamental para la salud, entonces, desde este principio que comparten los expertos, tenemos que revisar ciertos mitos y errores”.

El también médico veterinario comenta algunos de los errores más frecuentes a la hora de proporcionarles comida a nuestras mascotas; entre estos se encuentran las faltas al darles comida casera, “la cual no es una mala alternativa, desafortunadamente la mayoría de los propietarios no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para verdaderamente balancear un alimento casero, entonces, muchas veces, al intentar dar una dieta casera, se termina dando una nutrición no balanceada”.

Independientemente del alimento, Torino resalta la racionalización de éste, ya que “hoy hay una tendencia a la sobredosificación, estamos en un país que su población está en ranking número uno en obesidad a nivel mundial, esto muchas veces crea una suerte de ‘traspolación’: si estamos en un sillón mirando la televisión, seguramente nuestro perro estará al lado de nosotros sentado, pero si nosotros salimos a caminar, nuestro perro igual… Si nosotros no hacemos un buen balance entre el desgaste de energía y la incorporación de la energía producto de la alimentación, caeremos en un desbalance que redundará en una mascota con sobrepeso u obesidad, este es otro error frecuente”.

Además, precisa en la importancia de acudir con el veterinario, puesto que ha crecido la especificad en los alimentos balanceados comerciales (croquetas), ahora “no sólo es alimento para perros y gatos, sino que tienes una gama dirigida para edad, talla, estado fisiológico… inclusive en algunas marcas, las razas y para ciertos padecimientos”; por lo que “la recomendación más adecuada la da el profesional que atiende a cierta mascota. No hay una alimentación mejor o peor, o una croqueta mejor o peor, creo que hay un alimento adecuado para ese perro en particular”, finaliza Torino