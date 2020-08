Sorpresas te da la vida

A unos pasos de Av. Las Rosas por Av. Tepeyac, debajo de una escalera y con 2.5 metros lineales de frente, se encuentra este nuevo restaurante japonés llamado Hakken y del que me habían recomendado familiares y amigos.

Con todas las medidas de sanidad y con una oferta de valor orientada al cliente, ofrecen los tradicionales rollos con un toque especial muy suyo y de gran innovación. Quizá necesitaba salir de mi cajita de sushi en donde, el masago maki de camarón con ensalada 91 (kani) es mi petición más recurrente. Ya que los diferentes nombres, vestidita o chivas roll están en todos los lugares y se parecen todos. También inician lugares en donde desvirtúan la cocina japonesa queriendo “innovar” ofreciendo rollos, que sólo les faltan los de milanesa y suadero. Que la verdad no está nada padre. En Hakken todo es a su manera y con su estilo y diría, también, su sello.

Para iniciar, llegó un Nigiri Check-On! $100 (que por cierto, no está en el menú, hay que pedirlo, a mí me lo ofreció el mesero) que arribó para sacudir mi idea y concepción del platillo. Se conforma de atún por fuera, aguacate y ensalada kani (sí la de imitación cangrejo) con topping de aderezo especial (que es a base de mayonesa y sriracha) y chile serrano, bañado con una vinagreta de ajonjolí, montado en una gota de mayonesa de chipotle (para fijarlo y darle un toque de sabor). Súper delicado y de gran sabor, fui con la familia y me hubiera gustado haber ido solo, sólo me tocó uno.

Pedimos varias cosas y compartimos el Kabukai $145 que es un rollo con camarón por fuera, coronado con ensalada kani y camarón empanizado con un toque de salsa de anguila y ajonjolí. Que está bueno sin sobresaltos, yo lo llamaría lo más genérico que vi.

Los otros dos rollos que pedimos, sí me sorprendieron. Tuna fortuna $180 que es un rollo relleno de atún cubierto con ajonjolí y spicy tuna coronado con crocante de tempura de sriracha, cebollín y un aderezo. La mezcla de texturas es extraordinaria y sorpresiva desde el primer bocado, tiene mucho sabor y poco picor, lo añadí a mis favoritos. Por último, Ma’am Malone $180 de la vista nace el amor, lo vi pasar y se veía tan bien y diferente que esa fue mi elección. Es un rollo con arroz por fuera con ajonjolí negro, con un cubo grande, 1.5 x 1.5 centímetros, de salmón (en cada pieza) coronado con aderezo de sriracha y otro cubo, de las mismas dimensiones, de atún pasado por la plancha con sombrero de serrano, gran combinación y gran sabor. A la vista es estupendo y como el buen vino reafirma el olfato al probarlo, acá reafirmó lo bueno con la vista.

Es muy gratificante haber asistido y ser atendido con tanta prontitud y ganas; así como disfrutar de la música y escuchar el tintineo de los pedidos de las empresas de entrega a domicilio. No paraba de sonar y sonar… ¡Qué padre!

HAKKEN

D: Avenida Tepeyac #655 Chapalita

T: 33 14 71 69 71

@hakkenchapalita

¡Sé feliz!

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * *

Comida: * * * * *