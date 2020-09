Sobresalir entre los grandes

Gabinete abrió sus puertas en diciembre de 2019 y se ha convertido en el favorito de muchos, con un horario de 8:00 a 22:00 (descansan los martes), tienen una propuesta gastronómica de comida con influencias francesas y de Oriente Próximo. Con una promesa de desayunos servidos todo el día, también tienen platos para comida, pero no sirven carne. Sólo pescado como su proteína.

Con una decoración relajada y singular, sin pretensiones y con mucha personalidad y un gran servicio, Gabinete se encuentra enclavado en este hito desayunador de la Americana, que lo conforma la esquina de Av. Libertad y Robles Gil, en donde encontramos a Oh Lala, La Cafetería, La Casa del Waffle y La Tetería, entre otros.

Su carta ofrece 15 platillos, siete de ellos en el concepto de desayuno, pero en realidad la carta está abierta para todo el día. También tienen especialidades de temporada.

Fuimos a desayunar y para empezar pedí poché turco $120 (con dos huevos) que es una revelación de platillo para mí, con una explosión de sabores y texturas que nunca había probado y que les comento; son huevos pochados encima de una salsa a base de yogurt natural, ajo y menta, ghee (que es mantequilla clarificada, normalmente muy usada en restaurantes dado que tiene mayor resistencia a la temperatura. Se hace derritiendo la mantequilla y separando por densidad la base que queda abajo y el agua) de chile, eneldo seco y fresco y pimienta. Tiene una suavidad y sedosidad como pocos platos lo consiguen, una acidez perfecta que aporta el yogurt y un kick con el ghee de chile. Vale la pena probarlo y aventarse a la vida para conseguir nuevas sensaciones y sabores, es excelente.

Ofrecen también tapas de jitomate $60 y salmón $70, nosotros optamos por la primera y la verdad no sé qué me gustó más si el Poché anterior o éste que les platico… Es una rebanada generosa de pan de hogaza, gruesa como de una pulgada de alto, que al llegar pensé que estaría la verdad muy panudo, con una buena untada de guacamole muy batido (quizá con un poco de oliva y limón), con una buena porción de jitomates cherry partidos por mitad, mismos que marinan en aceite de oliva con ajo y cilantro, y que una vez montados espolvorean queso feta rallado y pepitas de calabaza encima para terminar con unas buenas líneas de aceite de olivo. Enamora el sabor de la combinación de todos sus ingredientes, delicados y profundos, no puedes dejar de morder, es ligero y tronador, el pan nunca fue mucho y hasta crees que les faltó, es también un must.

Me llamó la atención en la carta los pimpeadores $30 c/u que son acompañamientos de los platos, como guarniciones, pues. Tienen los jitomates cherry, lentejas en aceite con cúrcuma, berenjenas con miel, tapenade, guacamole, pero yo escogí frijoles con miso, algo así como un humus de frijol con mucho sabor; venían dos versiones de frijol; peruano y negro, con un buen aceite de cama y ese pan de gran distintivo… ¡También excelso!

¡Sé feliz!

Toma nota

Gabinete

D. Av. Libertad 1698, Colonia Americana.

T. 33 1001 4437.

W.@Gabinete.mx

Comida: * * * * *

Luga: * * * * *

Ambiente: * * * *