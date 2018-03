Revolución yoga en Guadalajara

Tensión, estiramiento, retos, concentración, ajustes, secuencias y liberar energía. Conceptos simples y cortos, pero al mismo tiempo poderosos. Instantes donde la mente y el cuerpo se unen para liberar el estrés y dar entrada a una paz misteriosa.

Todo lo anterior forma parte de la propuesta del taller de yoga que ofrecerá la maestra Carmen Aguilar, quien llega desde Chicago para ofrecer su conocimiento en nuestra ciudad del 16 al 19 de marzo.

Paola Pimentel, una de las organizadoras del evento, señala que “nos sentimos emocionadas de tener a una persona como Carmen dando un taller de yoga en la ciudad. Ella está practicando una forma revolucionada de yoga que ha expuesto a nivel mundial, donde fusiona distintos tipos de asanas y posturas”.

Nacida en España, Carmen Aguilar ha llevado su visión del yoga a distintos países a través de talleres, aunque esta será la primera vez que comparta su conocimiento en tierras jaliscienses.

Ojo, que las actividades son multinivel (no importa que no seas avanzado) y hay un día especial para avanzados y profesores. “No importa que no alcancen todas las posturas. Lo que nos interesa es que la gente realmente quiera experimentar con algo nuevo, de hecho, tenemos inscrita a gente principiante”, agrega Pimentel.

Por su parte y a través de su página de Internet, Carmen Aguilar señala que “el yoga vino de un antojo para una práctica muy intensa. Mi mente quería probar cosas que mi cuerpo no podía conseguir, pero muy pronto me di cuenta de cómo calentar y secuenciar correctamente afectan el resultado de mi práctica, todo sin lesionarme y practicando diariamente”.

Pimentel agrega que al taller asistirán “personas que vienen incluso desde otros Estados de la República, porque la fama de Carmen es grande. Ella está interesada sobre todo en dejar una huella en los asistentes”.

La actividad promete dejar una huella amplia en los asistentes. Pregunta por los paquetes para iniciados y profesores en la página www.janakasha.com, así como en la página de Facebook www.facebook.com/janakashaflp.

AGÉNDALO

16 DE MARZO

Multinivel: Backbends: De los dedos de los pies a los escorpiones.

17 DE MARZO

Multinivel: Torsiones. Asana Ying Yang. • Caderas: Revolucionar la secuencia.

18 DE MARZO

Multinivel: Inversiones sin miedo.

19 DE MARZO

Avanzados y profesores: El arte de ligar secuencias. Clase teórica de cómo secuenciar una clase. Clase de ajuste.