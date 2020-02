Por el bien de la verdad, más vale que haya igualdad

En 1716, Maria Winkelmann pionera en la Astronomía fue obligada a retirarse de la Academia de Ciencias por temor a que su puesto allí fuera causante de un séquito de mujeres dispuestas a pensar “de más”. Algunas investigadoras creen que este suceso fue un parteaguas en el que se desaprovechó la oportunidad para cambiar la historia de las mujeres en la ciencia.

Años más tarde, la conmemoración del Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia este 11 de febrero nos permite ver en retrospectiva la lucha de muchas mujeres por lograr un espacio en el gremio científico.

Según datos de la UNESCO, todavía hay un largo camino por recorrer, pues menos del 30 por ciento de los investigadores está compuesto por mujeres, y de este porcentaje, son aún menos las que se desempeñan en la industria científica y tecnológica.

Estas cifras son, sin duda, alarmantes. No obstante, son también las más visibles y cuantificables. Habría que pensar también en todas aquellas expresiones de desigualdad casi imperceptibles que se escabullen en nuestra cotidianidad.

Un claro ejemplo de la discriminación inmiscuida en nuestras vidas son los resultados sesgados en los diagnósticos médicos. Durante décadas la medicina ha obviado las características biológicas de las mujeres. El resultado: es un diseño de diagnóstico y medicamentos, a menudo inadaptados para las mujeres.

Es por ello, que la lucha por la igualdad de género en el campo de la ciencia no termina con asegurar que los equipos de investigación sean diversos. Nuestra lucha debe extenderse hasta lograr un cambio en el imaginario colectivo; hasta que las políticas públicas y los medios de comunicación representen la grandeza de todas las mujeres que por valor, convicción o amor han cimentado el camino de las mujeres en la ciencia.

Dafne Alfaro

¡Es importante no desperdiciar la capacidad intelectual de la mitad de la población! Piensen en cuantos misterios más se resolverían si todas las mentes capaces que trabajan en un problema, se duplicaran e incluyeran tanto a hombres como a mujeres.

Marla B. Sokolowski, Genética Canadiense.

ECOS DEL DEBATE

“La participación de mujeres fortalece el desarrollo de las STEM”

La participación de las mujeres en las STEM, definitivamente fortalece su desarrollo, ya que como sabemos, en estos ámbitos es importante tener perspectivas diversas para alcanzar mejores resultados. El desarrollo de las capacidades cognitivas es importante desde la temprana edad, es por eso que, desde niñas, se deben promover los conocimientos científicos, tecnológicos y matemáticos que les brinde la posibilidad de formar parte de las STEM sin ningún límite ni prejuicio, eliminando así la disparidad de género en el campo laboral.

Diana Gómez, Participante Mar Adentro

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son partes fundamentales de la sociedad actual, y para generar más desarrollo es necesario que más profesionales laboren en estas áreas. Las mujeres si desempeñamos un roll importante en estos espacios, tenemos la capacidad de fomentar la innovación, somos visionarias, tenemos agilidad para resolver problemas, creamos condiciones para que este tipo de ciencias sean accesibles para las personas de todas las edades. En México ejemplo de mujeres STEM son: Julieta Fierro y Julia Carabias.

Nicté Ha Reynoso, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Ciencia para la salud

Entrevista a Gabriela León

Gabriela León es una destacada Ingeniera Bioquímica, fundadora de GRESMEX, y reconocida internacionalmente por el desarrollo de la nanobiomolécula NBELYAX, inhibidora de cualquier tipo de virus y bacterias, lo que hace posible tener espacios bioseguros.

Gabriela se caracteriza por su trabajo en ciencia para la salud, un interés que surgió en su infancia. “En ese tiempo no existía la palabra STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en español). Afortunada o desafortunadamente a los 12 años tuve un problema en el hueso, en el fémur derecho, esto también me marcó mucho hacia temas de salud. Creo que también esto me hizo ser una mujer con ganas de luchar y de vivir. Esto te hace ver la vida de una forma muy diferente.”

La congruencia es para Gabriela un valor que hay que poner en práctica todos los días. “La congruencia define y engloba a otros valores porque no puedes hacer lo que no piensas. Siempre hay que actuar conforme a lo que piensas, y pensar lo que estás actuando. Eso te lleva a la ética, la honestidad, a responsabilidad social.”

Gabriela atribuye a su familia los buenos ejemplos para ser una persona que luchó para hacer realidad sus metas, en especial en la etapa de su juventud. “Con los papás una vive sus buenas y malas rachas. Pero mis papás nos dieron siempre estas fortalezas de ver hacia adelante, que no importa si te caes, hay que saber levantarse.”

Como una mujer que forma parte de los avances de la ciencia, la fundadora de Gresmex expresa su interés por que el sistema educativo apueste por la ciencia. “La ciencia es algo que no va a estar alcanzado por la inteligencia artificial. Ahora el movimiento STEM lo reafirma en cuáles son las carreras del futuro, las que van a permanecer, y las nuevas que todavía ni si quiera existen.”

Además de su trabajo en la bioquímica, Gabriela también forma parte del compromiso social como promotora de STEM para mujeres. Participa en la red de mentoras de la Secretaría de Educación Pública, y en el Movimiento STEM que fundó Graciela Rojas. En ambos proyectos ha generado una importante vinculación con mujeres de diferentes edades que están motivadas a estudiar en algún campo científico.

“Ver casos de éxito me llenan mucho, cuando estoy en comunicación ellas, nos hablamos. Me dicen ´ya logré esto´, y la verdad es que se siente como triunfo porque lo vas viviendo con ellas. Te comparten sus tomas de decisiones, lo que vivieron en la familia, la dificultad para llegar a la universidad, o para moverse día a día a la universidad. La verdad es que eso es una característica de cuando las cosas te apasionan.”

Gabriela identifica la infancia como una etapa importante para orientar la vocación de las niñas. “Creo que es importante iniciar en la infancia porque te quita paradigmas. Por ahí hay un vídeo que hice con la SEP, por ejemplo, de quienes decían que las científicas no pueden ser bonitas. Esto marca a las niñas, adolescentes y adultas con la idea de que ibas a estar siempre en un laboratorio, con la bata blanca, con lentes de fondo de botella. Todas esas cosas yo creo que ahora se han desestigmatizado, y es algo que desde pequeñas hay que enseñarles. Que no le tengan miedo a la ciencia.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Me gusta el tema que tienen de debate porque los lleva a pensar diferente, pensar rápido. Les quisiera dejar el mensaje de que se atrevan a pensar fuera de la caja. Yo creo que el derecho a atreverse lo tenemos todos, sólo hay que tener valentía, coraje”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

NIÑASTEM PUEDEN

Frente al bajo nivel de participación y especialización de mujeres en carreras científicas y de ingeniería, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos inició la Red de Mentoras OCDE-México. Esta iniciativa promueve el Espíritu STEM en las niñas y jóvenes mexicanas.

La iniciativa NIÑASTEM PUEDEN trabaja a través de la inclusión con perspectiva de género y ha llegado a adolescentes en nivel escolar de secundaria, ofertando oportunidades educativas no formales con un programa de mentorías se acompaña a las jóvenes a desarrollar habilidades útiles para temas de STEM. Así mismo se les ofrecen conferencias, contenido digital, y talleres.

El programa inició en Monterrey, en mayo 2017. En el taller-piloto participaron 100 niñas y 9 mentoras en colaboración con Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica de la UANL, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y los Laboratorios de la Industria y del Software.

Diez notas positivas

1. El MIT reconoce a 3 mexicanas en la lista de Proyectos más Innovadores de 2019.

2. La Organización de los Estados Americanos otorgará becas de maestría a mujeres profesionales en Ingeniería, Tecnología y Diseño.

3. Renovaron el Museo de Paleontología de Guadalajara.

4. Se planea abrir un museo del ajolote en CDMX.

5. Escuela en Oxaca enseña y practica apicultura como parte de su plan de estudios.

6. Pareja plantó 2 millones de árboles en poblado de Brasil.

7. Las y los mexicanos Mayes Rubeo, Rodrigo Prieto, y Gastón Pavlovich son nominados a los premios Oscar 2020.

8. Guillermo del Toro impulsará el Centro de Animación en Jalisco.

9. Estudiante de la UNAM inventa impresora 3D para replicar huesos.

10. Estudiante del IPN ganó tercer lugar en el Concurso Internacional de Diseños Robocon 2019.

Mar adentro propone

Para leer...

“Mujeres de Ciencia” de Rachel Ignotofsky.

Para saber…

De acuerdo a la Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (Enpecyt) 2017, realizada por el INEGI y Conacyt, 75% de la población tiene algún interés en la ciencia y la tecnología.

Para saber…

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.