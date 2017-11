Por amor a la música y el cine

El pianista Roberto Salomón ofrecerá en la ciudad de Guadalajara dos interesantes -y muy cinematográficas- presentaciones.

Salomón musicalizará en directo dos piezas fílmicas que son favoritas de muchos: “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore y “Amélie” de Jean-Pierre Jeunet. Ambas presentaciones ocurrirán hoy en el Teatro Diana.

Rumbo a dichos conciertos/proyecciones charlamos con Salomón sobre lo que los espectadores vivirán en ambas experiencias. “Ambas son musicalizaciones en directo. Se proyecta el filme en su totalidad y yo tengo incursiones en piano. Estas incursiones son adaptaciones que he realizado de las bandas sonoras de ambas cintas”, comenta el músico de formación clásica y cinéfilo declarado.



-¿Dónde y cómo nacen estos proyectos?

-Todo inició en Tijuana, en conjunto con Cineteca Tijuana. En ese tiempo yo trabajaba en un conservatorio dando clases de piano clásico. Y notaba que llegaban las nuevas generaciones de estudiantes pidiendo aprender a Tiersen, autor de la música de Amélie. Aunque siempre hay espacio para los clásicos, a mí me da gusto que los compositores contemporáneos se estén posicionando en el gusto de los más jóvenes. Por eso me interesa tanto promocionar ese tipo de obras y trabajos.



-En el pasado has trabajado este mismo formato con la música de las películas de Miyazaki e incluso con un anime bastante popular: “Evangelion”.

-Puede parecer que está de moda tocar bandas sonoras en vivo. Pero en mi caso particular, tengo una relación muy especial con el formato de “cine club”. Yo vi muchas películas en esas circunstancias. He tenido una relación personal con el cine como cinéfilo. Pasando los años y ya estando en los escenarios, me pareció muy orgánico juntar mis dos pasiones: la apreciación cinematográfica y la música. El objetivo es interpretar una escena de manera personal, hacer una propuesta, independientemente del número de notas o de la técnica. Que le lleguen a la gente tanto la imagen como la música.



-En el marco de estas dos presentaciones, ¿sientes un cariño particular por alguna de estas dos películas?

-Siento un cariño particular por demasiadas películas. Mi interés con estas dos películas y en estas presentaciones es primordialmente musical. En el futuro, por ejemplo, me encantaría musicalizar la trilogía de Kieslowski, trabajar con la música que hizo Zbigniew Preisner para esas tres cintas. Mi admiración por la partitura es el motor. Ambas películas -“Cinema Paradiso” y “Amélie”- me gustan mucho, son dos planetas distintos, y para mí es un reto interpretar las dos en un mismo día, pasar del romanticismo de “Cinema Paradiso” y saltar al mundo extraño de “Amélie”. Con esta última, cada vez que me siento al piano, me emociono cuando el personaje se emociona, cada que ella llora. Siempre hay de mi parte ese gusto de sentarme al piano y compartir la emoción.