Para disfrutar del mejor chicharrón

La Barbacha abrió sus puertas en el año 1994 en la esquina de lo que fue la Destilería en Av. México y calle Nelson. Por nuestro viejo amigo Federico Díaz de León, que hoy es el exitoso director general de los restaurantes La Tequila que tanto nos gustan.

Al cambiarse a una nueva dirección (una cuadra antes) hace 15 años aproximadamente quedó en lo que hoy es la parte trasera del restaurante. Abre sábados y domingos, pero a partir del 4 de julio próximo podremos disfrutar de sus platillos y atención todos los días.

En La Barbacha tienen una de las mejores barbacoas estilo hidalgo que he probado en mi vida, y es que no es para menos, todo lo hacen a conciencia, traen del Estado de México las hojas de penca de maguey pulquero, cocinan a fuego lento durante mas de 10 horas en horno bajo tierra su producto, obteniendo un resultado inigualable, sus tortillas son hechas al momento y su salsa borracha es única, confeccionada a la vieja usanza, con pulque, naranja, chile guajillo, queso, entre otras cosas. Su carne te la dan muy limpia y la sirven de una manera generosa y sin pudor alguno, ofrecen tacos $55y flautas $35 o bien si se prefiere, al kilo.

Local. Restaurante La Barbacha.

Esta vez fui porque me enteré de que están ofreciendo tortas ahogadas de chicharrón $65, de una famosa carnicería de Monterrey, de papada de cerdo preparado a la perfección. De inicio pensé que sería muy pesada pero el chicharrón esta tan bien hecho que no sientes nada de grasa ni escurre, son trozos crujientes con carnita bien pegada, nunca había probado uno tan bueno. La torta es generosa, compartí la primera a la mitad y se acabó en menos que canta un jabalí y pedimos una más pero ahora añadimos lo equivalente a un taco de barbacoa encima para cambiarle un poco y seguir experimentando, quedó deliciosa. Las salsas típicas de ahogadas son dos; la dulce y la picante de muy buen sabor y un picor que te permite ahogarla (como debe de ir) y no acabar llorando de la alegría, sino con ganas de más.

En el mismo horno cocen cochinita pibil $70 y chamorro $60 y te ofrecen torta ahogada de ello. También tienen quesadillas $25, consomé $40, gorditas $25 preparadas al momento y te las ofrecen de mole, nopales queso y chicharrón, aunque este es un preparado del prensado no del que le ponen a la torta. Para acompañar te ofrecen café, refrescos cerveza y aguas frescas.

Si no eres tan fan de las tortas, pero sí antojadizo como yo, puedes encontrar tanto el chicharrón, la cochinita y el chamorro en distintos platillos del rest. La Tequila, que ahora en Guadalajara ya son 3 (Av. México, Gourmetería en el Sur y Landmark).

Tienen servicio a domicilio y en el lugar tienen todas las medidas de sanidad requeridas para tener la confianza de acudir y ser atendido como Dios manda, por nuestro amigo el buen Polo.

¡Se feliz!