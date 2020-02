Panteón Taurino, sabores y faena total

León es una ciudad que he recorrido en varias ocasiones, pero que no siempre ofrece nuevos caminos para descubrir. De los primeros viajes, tanteando apenas sus calles principales; hasta los más recientes, donde busco encontrar espacios que se salgan de lo común. Fue la curiosidad lo que me llevó a entrar al Panteón Taurino (Calzada de los Héroes # 404), un restaurante muy especial.

Aquí quizá vale la pena hacer una pausa. Para aquellos que no gusten de la Fiesta Brava, el Panteón Taurino no será una opción de ninguna manera. Afortunadamente León ha crecido de tal manera que las opciones gastronómicas que ofrece satisfacen los intereses de todo tipo de sibaritas. Por otro lado, los fanáticos del arte taurino, se sentirán en el paraíso.

Bajo el lema de “Come, bebe y diviértete”, el restaurante es famoso en tierras guanajuatenses, especialmente entre aquellos que aman la Fiesta Brava y claro, los comensales que buscan saciar el apetito por la cocina mexicana. La carta es generosa en cantidad y amplia en porciones, lo que se agradece por parte de quienes llegamos a la mesa rendidos por el hambre.

En el menú destacan los camarones la parrillada “Manolete” ($510 pesos), la tortilla de oreja y rabo ($201 pesos) y la magna parrillada “Novillero” ($474) pesos. También hay platillos para compartir, como el chamorro adobado ($288 pesos) o el chicharrón rib eye ($245 pesos). Todos los platos, ya sean individuales, para compartir o para picar, son generosos en sus porciones.

Un poco de historia

La fachada del restaurante emula una plaza de toros y el interior se asemeja a un ruedo. Las paredes están decoradas con las imágenes de legendarios toreros y carteles anunciando corridas legendarias. Los colores y el ambiente remiten a la tauromaquia.

El restaurante es todo un emblema de León. Abrió en 1931 con Filiberto “El Chato” Guerra como dueño y se convirtió pronto en un lugar de reunión para los amantes de los toros, la botana o simplemente la bohemia. Desde 1962 se encuentra en la Calzada de los Héroes, siendo rehabilitado en los años ochenta. Hoy cuenta con tres sucursales, aunque es la anterior descrita la más tradicional y espectacular.

Lo básico

Dónde está: Calzada de los Héroes # 404.

Teléfono de reservaciones: 477 713 4969 ext. 101.

Horario: Lunes a sábado de 13:00 a 01:00 horas.