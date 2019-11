Panero Bistro, puro sabor

No es un secreto que en Tepatitlán se come, y vaya que se come bien. Carnitas, tacos, lonches, salsas, frijolitos, sopa y buen tequila forman parte de la fascinación que despiertan entre todos los hambrientos que llegamos a la llamada “Perla de los Altos”. Y es que esta región de Jalisco siempre ha sido generosa cuando se habla de la gastronomía, un punto en el mapa que destaca por el dinamismo de sus platillos, la frescura de sus ingredientes y el respeto escrupuloso a las recetas más tradicionales. ¿Ejemplo de lo anterior? Panero Bistro (Av. Anacleto Glez. Flores 1299).

Porque sí, en Tepatitlán se come delicioso, pero se desayuna también fabuloso. Panero Bistro es un concepto pensado para aquellas almas que se levantan con mucha hambre y buscan un equilibrio entre “rico” y “vasto”. Con instalaciones encantadoras, buenos precios (aceptan tarjeta) y una propuesta netamente familiar, este es el tipo de lugar al que puedes llegar por curiosidad la primera vez, pero volverás siempre por convicción.

Hago un alto para recordar lo que todo viajero sabe: aunque la “Perla de los Altos” es más conocida por sus carnitas, este rinconcito gastronómico tiene desayunos mexicanos que te harán tocar el cielo. Omelettes, molletes, huevos, ensaladas, fruta picada y café destacan en un menú que según la temporada presenta una que otra novedad. Esta semana, por ejemplo, el platillo es waffle frutal (disponible hasta hoy, 3 de noviembre).

¿Los chilaquiles de la casa? Bien servidos, con su guarnición de frijolitos y huevo con jamón. Preparados al momento con tortilla de buen tamaño. Te recomiendo que pidas crema y salsa extra para dotarlos de un sabor incomparable.

Las porciones son generosas y la presentación invita a tomarle foto para subirla al Instagram. Si queda un huequito travieso en el estómago, entonces te dará gusto saber que también hay pan dulce, tarta de frutas y chocolatines, perfecto a modo de postre, acompañado por un rico café americano.

Para disfrutar

• El horario es de 08:00 a 16:00 horas

• El restaurante tiene a la venta productos de Panificadora la Alteña

• En Facebook los encuentras como www.facebook.com/panerobistro