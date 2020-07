Nueva York en la mesa con la ensalada Waldorf

El nombre ya nos remite al prestigio. El Waldorf Astoria de Nueva York ha sido y es una referencia mundial de glamour y lujo atemporal durante casi cien años. Este hotel está relacionado con la élite neoyorquina y los líderes mundiales que se dan cita en la gran manzana. Todo en este hotel es histórico…hasta la ensalada.

Y es que parte de la del hotel está en la ensalada Waldorf, una de las más famosas del mundo y parte del recetario clásico de la unión americana. Clásica, crujiente y con toques de dulzura, la receta combina manzanas, nueces, lechuga, apio con la cantidad justa de mayonesa. Según el “American Century Cookbook”, la primera ensalada Waldorf fue creada en la ciudad de Nueva York en 1893, por Oscar Tschirky, el maître d’hôtel del Waldorf Astoria.

Aprovechando que estamos más tiempo en casa, ¿qué te parecería prepararla para sorprender a todos en la comida?

Ingredientes

1 manzana mediana en rodajas

1 tallo de apio, picado

¼ taza de mayonesa

2 tazas de lechuga picada

½ taza de nueces

Sal y pimienta (al gusto)

Preparación

Cortar la manzana en rodajas finas.

Reservar cuatro rebanadas para decorar el plato.

Picar el apio

En un tazón mediano, mezclar el apio picado, mayonesa, lechuga y rodajas de manzana y sazonar con sal y pimienta al gusto.

Para agregar color y textura crujiente, decorar con nueces y las rodajas de manzana reservada.

Saber más

El famoso hotel Waldorf Astoria se inauguró en Park Avenue en 1931, actualmente se está reconstruyendo meticulosamente y se abrirá en 2022 como The Towers of the Waldorf Astoria, un nuevo proyecto que tendrá 375 residencias por primera vez en su historia con precios que van de los 1.7 millones hasta más de 18 millones de dólares.

