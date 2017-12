Navidad con estilo

Quizá uno de los momentos más esperados de la época decembrina es poder estrenar una vestimenta impresionante para la gran Noche Buena o Año Nuevo. Aunque es posible que a lo largo del año hayas comprado prendas de tu preferencia, es innegable que para esa reunión tan especial de Navidad desees lucir lo mejor posible y marcar la diferencia en las fotos familiares que ese día quedarán inmortalizadas.

Frío chic

Si el frío no es tu mejor aliado, un básico que no puede faltar en tu guardarropa son las chamarras, especialmente las de estilo “Capitonada”, que cuentan con forros y rellenos térmicos y acolchados para los climas extremos de frío. Esta prenda funge como un abrigo más deportivo y elegante a la vez con un diseño vanguardista y sencillo –con o sin capucha incluida- que puedes llevar ajustada por su cierre central y bolsillos invisibles. Sin problema puedes vestirla con calzado deportivo, botas altas y balerinas de piso. Precio aproximado: 900 pesos.

Elegancia colorida

El glamour no puede faltar en los festejos navideños y si un vestido es indispensable para tu “look” de impacto, los estilos ligeros y vanguardistas son ideales para lucir súper femenina y poder bailar con comodidad si optas por propuestas de faldones ajustados desde la cintura y con apertura lateral en piernas en combinación con un top de escote barco a los hombros con mangas cortas de juste al brazo superior. Su diseño te permite llevar peinado recogido o totalmente suelto, complementar con joyería de maxi formato y brazaletes anchos, así como botas altas, botines de tacón grueso o sandalias de tacón aguja. Costo aproximado: dos mil 499 pesos.

Pasos con estilo

Las botas cortas y altas son esenciales en esta temporada y si optas por un look sencillo de jeans y chamarra casual, añade ese toque único y glamuroso con un par de botines de tendencia que, además, podrán sacarte de apuros en cualquier otra época del año. Este tipo de botines y sus tacón corto y ancho reducen el cansancio y estilizan la figura brindando mayor proporción entre las piernas y cadera. Ideal para lucir con un sencillo pantalón de mezclilla, leggins o faldones largas de gamuza o gabardina. Costo aproximado: dos mil 499 pesos.

Vanguardia ejecutiva

El buen gusto no está peleado con la esencia masculina y aunque no es necesario vestir un traje sastre para causar una buena impresión, un saco deportivo y elegante te brindará el toque perfecto para lucir formal y atraer las miradas al instante. Los sacos de silueta “slim” con botones centrales te ayudarán a estilizar la figura tener un básico para cualquier ocasión, desde un pantalón de mezclilla deslavada, uno de vestir o hasta algo más ligero de lino claro. Procura comprar colores atractivos como el vino, verde musgo, mostaza o camel, que a diferencia del negro o azul marino, te crearán un look juvenil y moderno. Costo aproximado: 999 pesos.

Colorida seriedad

Si no quieres un look muy elaborado pero quieres lucir cómodo y formal, una gabardina tradicional de algodón con ajuste de cintillo a la cintura será una opción ligera y bastante combinable, que bien puedes complementar a un juego sastre sumamente formal o con algo más urbano con calzado deportivo y pantalón de mezclilla. Costo aproximado: mil 500 pesos.

Toma nota

Si bien las ofertas y promociones en las tiendas de moda son populares en estas fechas, es importante que analices cuál es el presupuesto que tienes para invertir en nueva vestimenta y valorar si las prendas que ya tienes puedes funcionarte o complementarte con tu próxima compra.

Antes de comprar considera las situaciones climáticas a las que probablemente te encontrarás, en especial si deseas adquirir prendas más ligeras como vestidos o blusas, pues si estarás en un ambiente frío y con mucho viento, lo mejor será que inviertas en un buen abrigo o suéter que seguramente portarás toda la noche y no te dejará lucir con comodidad tu look principal.