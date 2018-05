Música entre la fiesta y la elegancia

Hay propuestas musicales que escapan a toda clasificación. Las fusiones, el cruce de las fronteras sonoras y la exploración de nuevos caminos en la música son su característica principal. Un ejemplo de este tipo de grupos es Gabacho Maroc, un ensamble multicultural que visitó Guadalajara por segunda ocasión, esta vez para presentarse en el Teatro Degollado dentro del Festival Cultural de Mayo.

En formato de septeto, este combo musical dio muestra de lo que se puede hacer cuando se entrecruzan las influencias musicales, al grado de poner de pie y a bailar al público en el Teatro Degollado, un hecho insólito para el recinto. Vincent Thomas, baterista de Gabacho, platicó en entrevista de ese detalle:

“Es un típico de Gabacho. Creo que hay un buen rollo en el escenario. También ayuda que hablo castellano, vivo en Andalucía. El público me entiende directamente. Lo que puede ayudar también fue que hicimos una master class al mediodía. Había unas 30 personas, sabía que vendrían al concierto y que iban a bailar. Siempre me gusta mover a la gente. Hace tres meses presentamos ‘Tawassol’ en un teatro muy grande de Francia: la programadora nos dijo que en cinco años no había visto la sala levantarse en el show. Lo conseguimos”.

Previamente, Gabacho Maroc había visitado México para presentarse en el Festival Cervantino, además de Guadalajara en el Parque Metropolitano. Thomas comentó sobre esas experiencias: “La primera gira era como descubrir: ahora era confirmar que es genial. Fue la mejor gira que hemos hecho… Fueron dos años de trabajo, ya habíamos empezado durante la gira. Fue la mejor gira a nivel de todo: fuimos a Puebla, muy bien recibidos por la Alianza Francesa. Fuimos a Mazatlán a tocar en la Universidad de Sinaloa. Después fuimos de vacaciones a Yelapa, aquí en Guadalajara genial, con el cariño de Jacques Petriment y Gabriel Martín de la Alianza, también Sergio Matos del Festival de Mayo. Es la primera vez que Gabacho toca en un teatro tan formal. Recuerdo que el último tema, de los dos bises que hicimos, estaba tocando y viendo hacia las pinturas arriba”.

Sonidos únicos

Su diversidad sonora se nota desde el escenario, en el Degollado vimos dos guembri, un peculiar instrumento de cuerda con una caja rectangular y un sonido único. En el grupo Hamid Moumen es el encargado de tocar los guembri. Hamid es también el vocalista del grupo y junto con Vincent Thomas es el fundador: su concierto comienza con ambos sobre el escenario, tocando a dueto para que después se sume el resto de los integrantes.

Visualmente, otro de los instrumentos de la banda es un tanto más familiar: el oud, a veces llamado el “laúd árabe”. Oud y laúd provienen de la misma raíz, con un desarrollo histórico diferente en el que la versión árabe ha tenido mayor continuidad en su tradición. Otro instrumento africano es el n’goni, también de cuerda, pero de menor tamaño que el guembri y el oud. De estos instrumentos, Vincent comentó: “Son tres instrumentos que no se ven mucho en América”.

El resto de la instrumentación es relativamente familiar: batería, teclados, saxofón (alto y tenor), bajo y percusiones (una gran gama). Vincent dijo: “Hay una sección de cuerdas, de metal, de percusiones de batería, hay muchos coros. Está una voz africana, de la música gnawa, una voz más árabe de Azis Fayet. Fue difícil ensamblar el conjunto, pero fue también un poco natural: escuchando música parecida, o no parecida, pero sí de varias fuentes. Quería ensamblarlo así. Otra suerte que tenemos es que cada uno en Gabacho es compositor, eso ayuda mucho. Hay mucha fuente de inspiración”

Más allá de la instrumentación, el sonido que sacan está influenciado en parte por la música gnawa, originaria de una parte del Magreb. No es coincidencia, pues los integrantes del grupo son originarios de Francia, Marruecos y Argelia. Esa veta sonora la combinan con elementos contemporáneos, por ejemplo, en la canción “Bouderbala” hay una sección de voz que bien podría señalarse como rap; en su concierto pasan por muchos momentos donde rozan el jazz; o su tema “Laabid”, con un aire de reggae.

Las canciones mencionadas, “Bouderbala”, “Laabid” y “Desertum”, forman parte de su segundo material discográfico, lanzado apenas hace unos meses y el cual está disponible en todas las plataformas (o en su página web, www.gabachomaroc.com). Su primer álbum fue Bissara, de 2014.

Música del mundo

Una de las etiquetas que se ha usado para definir la música de Gabacho Maroc es el término “worldmusic”. Vincent Thomas hablo de ello: “Es una buena etiqueta. Es una música que fusiona Marruecos con África Negra (subsahariana), del Oeste, con jazz y un poco de pop. Claro, es algo que se puede decir que es música del mundo. A mí me gusta decir que es música afro-mediterránea, con elementos de jazz. Me gusta ese concepto. Intentamos hacer una mezcla entre elegancia y fiesta: nunca caer en lo demasiado complicado o en el otro lado, en lo demasiado comercial”.

Algunos de sus miembros han radicado en España, de hecho el origen del grupo sucedió en San Sebastián, País Vasco. Un dejo de este detalle se escucha en “Desertum”, con una parte de la letra en español (y cortesía de la invitada Pascuala Ilabaca).

Aunque Gabacho Maroc cuenta sólo con dos discos de estudio, Vincent Thomas tiene una carrera más larga dentro de la música: “Yo empecé a ser profesional muy pronto, antes de los 20 años. Yo tocaba la batería desde los 15 años, mis padres eran músicos. He tocado en muchos grupos, he girado con grupos de blues, música brasileña, cubana, mucho pop también, reggae. Estudié batería y después di clases durante 10 años. Terminé en un conservatorio superior de jazz, donde aprendí a arreglar, componer, piano… Fue hace 10 años. Allí en ese conservatorio encontré a los miembros de Gabacho Conexión, el grupo antes de Gabacho Maroc”.

Gabacho seguirá presentado “Tawassol” este 2018, en países como en España, Francia, Canadá, Marruecos, Finlandia: “Después empezaremos el tercer disco”. Entre sus planes para el 2019 está volver a México.

JA