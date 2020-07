¡Más que unas buenas burgers!

Sin duda de mis hamburguesas favoritas, no solo por su sabor y su variedad que ofrecen, sino; por su tamaño que para mí es el ideal.

No tienen ese tamaño monster para saciar el mayor de los apetitos, el tamaño del pan es perfecto y la porción de carne, es de 150 gr.

De entrada, pedimos ostiones a la parrilla; $148, con una mantequilla de calidad, ajo, perejil y un toque de oliva. Y llegan en perfecto termino de cocción, así ni muy cocido ni crudo, así como en las carnes le llaman al punto.

Pedimos Jitomates Frescos $48, rebanadas gruesas con un aliño de vinagre de vino tinto, olivo, limón y sazonados. Es sorprendente como los platillos tan sencillos pueden otorgar tanto valor y sabor.

Una sola canasta de camotes a la francesa $49 ¡no fue suficiente! Están tan buenos que vuelan, están fritas con un término muy crunchie que te retan a solo comer una.

Para lavar cualquier culpa, compartimos también, una Ensalada de Palmitos y Espárragos $148, y es que cada lugar tiene sus propios platillos que te hacen volver, y esta ensalada es tan buena, fresca que no hay vez que venga y no la pida. Esta hecha a base de palmito, aguacate, espárragos y tomates deshidratados con una vinagreta de oliva, vinagre y limón que resulta muy buen acompañante.

Gaspar. Así luce el espacio. ESPECIAL

De las hamburguesas, debo reconocer lo atinado que fueron para introducir en la ciudad el término Hamburguesas Gourmet, y es que las tienen con queso suizo como la Gaspar $135 , o con cheddar y costra de mostaza como la del Chef $140 o la ibérica $158 que viene con queso manchego curado, tomate asado y jamón serrano, en fin tienen más de 20 variedades para deleitarse ¡hasta los bigotes!

Yo pedí la Lafayette $138, que tiene queso gorgonzola, cebolla caramelizada y mostaza dijón, confesaré qué para ser un amante del tocino, dejarlo ir en esta ocasión no me trajo culpa alguna, sino que me permitió deleitar los sabores y balance que ofrece este gringo bocadillo. Esta de lujo y sensación y es tan sencilla que los sabores del queso, la carne y el dulzor de la cebolla caramelizada, le hacen la tarde a cualquiera, independientemente si está o no con tratamiento para depresión.

Vienen acompañadas con papas, que están igual de buenas que las de camote, pero con un índice glucémico más alto pué.

Lafayette se acompaña con unas rebanadas de pera, que acentúan muy bien los sabores, por lo que sales con satisfacción de haber comido bien y no en exceso sino; ¡en excelso!

Los postres son tan variados como buenos, empezando con la Malteada Guinness $98 que es una malteada de vainilla con una cerveza guinness, que para los que somos amantes de levadura combinada con el lúpulo y la cebada es el más atinado de los placeres al finalizar un festín gourmet.

Para terminar, quiero comentar a manera de sugerencia, que al ser un restaurante de hamburguesas, hay muchos comensales que llevan niños y no tienen alguna actividad para ellos, quizá iniciar con un menú impreso para ellos con algunos pasatiempos puede ser un buen inicio.

¡Sé feliz!

Gaspar Punto Sao Paulo

Teléfono: 33 2472 9010

Comida: *****

Ambiente: *****

Lugar: *****