Lo mejor del suplemento Autos del 29 de diciembre

Era lo que faltaba

Ya sabemos que no se puede tener todo en la vida, pero no por eso debemos aspirar a menos. Con el Mazda MX-5 ya teníamos diseño, buenos acabados y un gran manejo, pero ahora llega ese extra de potencia que no le cae nada mal.

Si hay un auto que nadie necesita tener es un roadster. Se trata de un juguete para los que amamos conducir, que con fortuna estaremos a lo mucho acompañados de una persona que disfruta estar a nuestro lado, ser conducida y, eventualmente, se alegra con el viento en el rostro y el cielo sobre sus cabezas. Pero no necesitarlo no significa que no lo queramos. Ese pequeño nipón pasó a ser un coche aún más agradable y por lo tanto deseable, aunque nadie realmente necesite un coche así. ¿O será que el placer producido por conducirlo cuenta como necesidad?

Coreana de tamaño completo

En el mercado actual la tendencia dicta que las SUV’s son las favoritas de los compradores, y para ello se requiere de una amplia oferta en este rubro. Hyundai acaba de expandir su catálogo con la nueva Palisade 2020, una utilitaria que se enfocará en ofrecer lujo y espacio, gracias a sus tres filas de asientos.

El vehículo será ensamblado en la planta coreana de la marca, pero se ofrecerá en diversos mercados a partir del verano del 2019, principalmente en los Estados Unidos. El producto no está confirmado para México, pero puede convertirse en realidad, aunque falta información oficial de la armadora al respecto.

Lujo y capacidad

La opulencia no tiene que estar separada de las aptitudes y capacidades todo-terreno, al menos esa es la interpretación de General Motors con la presentación de la nueva GMC Sierra AT4, que se coloca como la variante que se dedicará a ofrecer trayectos sencillos en caminos de difícil acceso, pero con el equipo que la hace una tope de gama.

Esta versión será una de las tres que llegarán al mercado nacional en el primer trimestre del 2019, aunque se desconoce si tendrá las mismas especificaciones y equipo del mercado estadounidense, además de que no se ha dado a conocer la lista oficial de precios, la cual se espera destape la marca GMC antes de que finalice este año o una vez iniciado el próximo 2019.

ESTE CONTENIDO FORMA PARTE DE LA EDICIÓN IMPRESA DE EL INFORMADOR QUE PUEDES CONSULTAR EN EL KIOSKO GLOBAL DE PRESSREADER