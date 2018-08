Lo mejor del suplemento Autos del 11 de agosto

Porque la vida empieza a los 50

Cinco décadas después de su lanzamiento, la película “Bullitt”, protagonizada por Steve McQueen, sigue siendo de culto tanto para los amantes del cine como para los de los autos. Por esto, Ford regresa al mercado una versión de su “pony car” en homenaje al filme y la locación para conocerlo no podría ser otra más que San Francisco.

Se trata de un magnífico cupé V8, con caja manual, tracción trasera y nada menos que 480 caballos de fuerza, si no fuera por los ultra-bajos límites de velocidad estadounidenses y el inminente riesgo de una multa en dólares o peor, la cárcel.

Para hacer el Bullitt, Ford tomó un Mustang GT 5.0, le puso el múltiple de admisión del GT- 350 que le permitió aumentar su potencia; diseñó un nuevo sistema de escape que le da un sonido único, aún más profundo y gutural, que seguramente hubiera asustado aún más a los bandidos que escapaban en un Charger en la película de 1968.

Surgen de la oscuridad

GMC presentó lo nuevo que viene para dos de sus modelos: la Acadia y la Terrain

Para la Acadia se dio a conocer lo que será la versión que reemplace a la de entrada actual, SLT, que se denominará All Terrain. Si bien el giro no será de 180 grados, sí lo es cercano a los 90°. El motor es el conocido 6 cilindros de 310 caballos de potencia y 271 libras-pie de torque se acopla a la misma caja automática de 6 velocidades, pero ahora incorpora un sistema de tracción a las cuatro ruedas ‘Twin Clutch’ y una suspensión ‘Flexride’ que, junto con los distintos de modos de manejo: FWD; AWD; Sport; All Terrain y arrastre, se puede configurar la camioneta dependiendo de las circunstancias. El primero lo usa para la conducción normal, el segundo en caso de agua, nieve o hielo, el tercero por si requerimos más deportividad, el cuarto es para caminos no pavimentados y superficies como grava, arena o lodo y, el último si estás remolcando algo.

La Terrain, por su parte, añadió una versión que será limitada a 100 unidades y llevará el nombre de ‘Black’. Esta SUV destaca por su exterior gris basalto metálico con acentos en aluminio brillante y negro en la parrilla, además, tiene acabados negros en espejos laterales, barras de techo, y fascias. Los rines de 19 pulgadas de diámetro son de aluminio brillante, sí, también en color negro. De manera exclusiva para México monta un spoiler delantero.

Marcando diferencia

Audi presentó a la segunda generación del Q3 que presenta un exterior diferente al que se conocía, con una nueva parte delantera que incrusta un nuevo cofre, faros con una renovada firma de LED; parrilla de proporciones más generosas y una fascia con toques de mayor aerodinamismo. Los laterales tienen líneas más marcadas y la moldura inferior sugiere mayor volumen, aunado a un renovado esquema en los rines de aluminio. La parte posterior es un tanto más abultada, gracias a una puerta cajuela musculosa; calaveras con bordes afilados y un nuevo difusor inferior trasero.

Dependiendo del equipo se podrá contar con una transmisión manual de seis velocidades, o en su defecto, una automática de S tronic de siete marchas, con la posibilidad de tener tracción frontal o integral.

Práctica multiusos

Basada en la Duster, la Renault Oroch es casi un retrato de la anterior, pero con caja abierta. Un frente rudo con unos faros con muchas formas y una parrilla que los une perfectamente logra armonía visual, y éste es rematado por las formas off-road de la fascia delantera y por el gigantesco rombo representativo de la marca. El mismo tono repite en el resto del auto, aventurero; con una altura libre al piso considerable, salpicaderos anchos que dejan espacio a unas ruedas muy grandes y plásticos bien colocados que dan también un aspecto de robustez. El interior sí es un retrato idéntico de su hermana, con las mismas formas redondas que nos recuerdan diseños de los años 90.

El motor de dos litros y 140 caballos de fuerza y 144 libras-pie de torque hace que, junto con la caja automática de 4 velocidades, la pickup se sienta un poco lenta en los arranques, pero el problema disminuye una vez tomando velocidad. Gracias a la suspensión trasera tipo Multilink la comodidad sorprende y más si recordamos que es una pickup, logrando sentirse casi como un vehículo de corte completamente familiar en ese aspecto y conservando destacada compostura en caminos revirados.

Actualización de media vida

Comparado con la versión anterior, el nuevo Porsche Macan tiene un cofre con líneas más tenues, además de nuevos faros principales con el cuádruple LED que se añade en el grueso del portafolio de la marca. La parrilla adquiere una posición más baja, al igual que las tomas de aire frontales, que son un tanto más discretas y añaden las luces diurnas con un nuevo dibujo. Lo mismo sucede con la fascia y los flancos, que en esta ocasión estrenarán perfil con las ruedas de diseño exclusivo que alcanzarán hasta las 21 pulgadas de diámetro. La retaguardia exhibe un nuevo conjunto de luces, ahora con una intercalavera e iluminación totalmente en LED.

Las motorizaciones permanecerían sin cambios, con los V6 que ya conocemos y con las alimentaciones a gasolina y diesel de siempre. Los rangos de potencia irían desde los 245 caballos, pasando por 340, 360, 400 y 440 caballos en la versión más potente que existe por ahora, a reserva de que la marca confirme una sorpresa de manera posterior.

Evolución a la vista

La renovada Suzuki Vitara 2019incorpora cambios estéticos, así como en cabina, pero elimina las opciones a diesel y agrega otros detalles a nivel mecánico, aunque todavía no se confirman otros mercados pare ello.

Por fuera se observan cambios tenues pero perceptibles. El cofre y faros principales respetan su morfología, pero la parrilla adopta un nuevo esquema, el cual incluye barras cromadas verticales y un fondo negro con franjas horizontales. Otro detalles son las nuevas luces de niebla, que ahora son en LED y con un diseño tipo “boomerang”. Los flancos no tienen cambios significativos, excepto por los rines que en su variante de 17 pulgadas agregarán un renovado diseño. La parte trasera sólo cambia las calaveras, las cuales son un tanto más afiladas y también agregan bulbos de LED para mejor visibilidad.

Espíritu Competitivo

El BMW M2 Competition se coloca como el reemplazo de la variante común, y además añade varios caballos extra, sin sacrificar la estética que caracteriza a la marca, pero sobre todo el rendimiento que otorga el llevar la letra M en la nomenclatura.

El exterior aloja un cofre semi-curvo con tenues trazos en la superficie, el cual desemboca en un par de faros de dimensiones contenidas y un doble proyector de luz; la parrilla tiene la típica silueta de la armadora, pero teñida en tono oscuro; la fascia delantera es aerodinámica y tiene una tripleta de admisiones de aire, siendo la central la de mayor prominencia. Los flancos son marcados por líneas profundas y una voluminosa parte posterior. La retaguardia tiene la clásica bajante de este tipo de coches de dos puertas y un diminuto alerón, así como una cuádruple salida de escape y un difusor deportivo.

El tren motor se conforma de un propulsor de seis cilindros en línea y un desplazamiento de 3.0 litros, que además se apoya de dos turbocompresores para desarrollar una potencia nominal colocada en los 410 caballos de fuerza, la cual siempre va al eje trasero. Existirán opciones de caja manual de seis cambios y automático de siete relaciones, esta última con selectores de manejo y sistema Launch Control, para arranque óptimos.

Poder aumentado

El Challenger Hellcat tendrá unos cuantos más caballos de potencia para su año-modelo 2019, aunado a una versión de nombre Redeye que casi llega a los 800 caballos.

Por orden, el motor V8 de doble bancada de 6.2 litros y supercargador tendrá un incremento de 10 caballos de fuerza, por lo que de ahora en adelante erogará 717 equinos y con la misma transmisión automática de ocho relaciones, con distintos modos de manejo. La misma lista de elementos será utilizada en la versión más potente, pero con una puesta a punto que lo dejará con 797 caballos y 707 lb-pie de par.

Por fuera no hay muchas novedades, ya que a grandes rasgos se mantiene la forma que ya conocíamos de la variante SRT con una carrocería con formas pronunciadas y algunas superficies planas, además de los grupos ópticos circulares y la calavera corrida en la parte trasera del coche. Lo único que se agrega es el cofre de doble entrada de aire, que según la marca busca dar un toque todavía más clásico al Challenger.