Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 13 de la Liga MX

Caso juzgado

No poder ganarle de visita a Lobos BUAP es un parámetro inequívoco de los alcances de Chivas en este torneo. Pero como dicen en 5 de Febrero: vamos por partes.

Se supone que el Rebaño es incapaz de ganar en su casa, pero fuera de su estadio se había mostrado como una escuadra solvente. Enfrentaba, además, al plantel más modesto de la Liga MX. Como antecedente, equipos que están metidos entre los primeros ocho del certamen como América, Pumas, Monterrey y hasta Querétaro, vencieron a los licántropos en su momento.

Chivas, con su mejor cuadro, fue incapaz de vencer a unos poblanos que incluso se fueron arriba en el marcador, por lo que el Rebaño tuvo que venir de atrás.

Bajo este triste panorama, este H. Tribunal pregunta y sentencia a la vez. Si no le puedes ganar a Lobos, ¿para qué quieres clasificar a la Liguilla?

EL PODIO

Ódienlos más

1 El torneo entra en su recta final y el América ha tomado por asalto la cima del Apertura 2018. Lo más preocupante es que lo hace en medio de comentarios que etiquetan a las Águilas de irregulares o de que no han llegado a su mejor nivel, así que imagínense cuando lleguen al punto más alto de su juego.

Rugiendo

2 Pumas encontró estabilidad y se mantiene desde hace tiempo entre los primeros cuatro. El domingo se dieron un buen tiro con Tigres, uno de los supuestos contendientes y a quien atendemos líneas abajo.

¿Regreso tardío?

3 El Atlas empieza a sumar en el torneo, pues de sus últimos tres partidos han ganado dos y empiezan a asomarse en la tabla general, al grado que está a un punto de Veracruz, el penúltimo del campeonato.

La figura

Llegó el VAR

2 jugadas, ambas en el partido donde el video arbitraje hizo su debut, fueron lo más destacado de la nueva herramienta con la que cuentan los silbantes para hacer más justo y efectivo su trabajo. Ocurrió en la victoria del Atlas por 4-3 ante Veracruz donde Adonaí Escobedo sancionó par de penaltis. El primero, al minuto 12, era apretado pero se decidió por sancionarlo; el segundo no lo vio, pero el VAR se la sopló y acertó.

El rincón de la vergüenza

Tiburón chimuelo

1 Desde que empataron con autoridad en Torreón ante el campeón Santos, Veracruz dio muestras de tener empaque para escalar posiciones. Sin embargo, tras ese cotejo, los escualos han hecho lo posible por boicotearse a sí mismos, como ocurrió por ejemplo el viernes ante el Atlas, donde habían empatado jugando con uno menos y al final perdieron por un error de su arquero.

Sin garras

2 Y nomás nunca llegó el famoso levantón de Leones Negros en el torneo de Ascenso. Los melenudos no sólo no fueron capaces de ganar ante el Tampico, uno de los coleros del torneo, sino que además fueron goleados, por lo que su diferencia de goles se volvió negativa en el momento más inoportuno, cuando deben tener a su favor todo lo que sea posible. En casa no ganan y de visita dejaron de sumar; todo indica que verán la Liguilla por TV.

¡Avísenme!

3 La entrenadora de Xolos femenil, Andrea Rodebaugh, hizo el oso de la temporada al no estar enterada de que su equipo había perdido con el América. “No nos dieron la vuelta, empatamos”, corrigió a un reportero en la conferencia de prensa tras la victoria del América 2-1. Cuando la prensa le hizo ver su error, se limitó a reconocer que las Águilas le habían ganado... y eso que en la cancha no se puede tener celular para evitar distracciones.

El villano

Pero no fuera extranjero porque...

No es que los números del Necaxa sostengan su trabajo, pero a cuatro fechas para que termine el torneo no suena lógico el despedido de Marcelo Michel Leaño, habida cuenta de que no hay descenso. Necaxa había mostrado cosas interesantes, y, a pesar de todo, nadie le pasó por encima. Nada de eso valió para aguntarlo... ah pero que no hable con acento sudamericano porque se queda hasta la siguiente campaña.