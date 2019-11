La mariposa monarca regresa a casa

Los cielos se pintan de colores. El viento se llena de vida. La tierra late con emoción. No hay sensación que se asemeje a caminar por las sierras de la región País de la Monarca, que cada año son testigos de una proeza: La migración de la Mariposa Monarca.

¿Qué es el país de la Monarca? Son los santuarios de Sierra Chincua y El Rosario ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (principalmente en el Estado de Michoacán).

Desde el pasado 16 de noviembre y hasta el próximo 31 de marzo de 2020, los bosques de oyameles y pinos en Michoacán se llenarán de color naranja, gracias a los insectos que buscan refugiarse de las bajas temperaturas en el sur de Canadá.

Las mariposas no serán las únicas que llenen de vida los bosques. Con una expectativa de crecimiento de hasta el 10% con respecto a la afluencia de turistas registrados en 2018, y tener así una de las mejores temporadas en la historia, el País de la Mariposa Monarca está listo para abrir sus puertas en los bosques del Oriente michoacano.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, anotó que “se espera que esta temporada sea la más importante durante los últimos años para el País de la Monarca y que haya una superficie mayor cubierta por las mariposas, gracias a las acciones emprendidas para el cuidado de esa zona, que ha permitido reducir hasta en un 95 por ciento la tala clandestina, y en consecuencia crezca también el número de visitantes”.

Para la economía michoacana esta temporada también es clave, ya que se espera un arribo de 500 mil visitantes, los cuales generen una derrama económica superior a los 500 millones de pesos.

En compañía de la secretaria de Turismo de ese Estado, Claudia Chávez López y el secretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, el mandatario pidió promover un turismo responsable, evitando la contaminación y el daño al entorno ambiental.

Lo que debes hacer (y lo que no)

A los visitantes, se les pide seguir las indicaciones de los guías locales, como: caminar por los senderos establecidos, no introducir alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego, ni mascotas a los santuarios; no llevarse plantas, animales, hongos ni cualquier otro elemento que forme parte del bosque.

Además, no fumar o hacer fogatas; respetar los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca; permanecer en silencio durante la estancia en el Santuario; no usar flash para tomar fotografías; no molestar, sujetar o capturar mariposas; y no permanecer más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarca.

Descubre más

Visita la página www.butterflytrees.com, un proyecto documental sobre la migración de la Mariposa Monarca desde Canadá hasta el Centro de México. Una historia apasionante que vale la pena descubrir en persona.