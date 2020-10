La diferencia está en las ganas

Con mas de treinta años de servir a su clientela, y habiendo iniciado en la misma esquina, con un puesto. Tacos Moy se ha diferenciado por su excelente variedad de sabores que ofrece. Normalmente encontramos en los diferentes puestos y restaurantes de tacos al vapor de chicharrón, papa, frijol y algún guiso más que diferencia a cada uno. Tacos Moy se distingue por ofrecer tacos al vapor gourmet. Sí, con sabores como; champiñón, camarón a la diabla, barbacoa, pollo con panela, chorizo con queso, camarón con queso, camarón con mole, frijol, carnaza, panela a la diabla y los fines de semana amplían su oferta con pancita, pastor y otras especialidades de temporada.

Su horario es de 9 am a 4:30 pm de lunes a sábado y, desde hace dos años abrieron una nueva sucursal en Av. Patria frente a Plaza Tepeyac que sí abre los domingos por lo que será una opción más para ir con la familia.

Pedí 4 tacos $17 c/u surtidos para poder platicarles cada uno, en general todos muy buenos y muy bien servidos, con doble tortilla. El primero de camarón a la diabla, no tiene mucho de diabla, es decir; no pica, pero si se siente un poco el chile de nivel suave, es un guiso de puré de papa con el camarón revuelto en pequeños trozos y con su salsa diabla. El segundo de barbacoa es de res con carne muy limpia y sin estar súper condimentada como normalmente es la preparación de este platillo, la carne viene muy picada y tiene un excelente sabor. El tercer round fue de Rajas con queso que también preparan con puré de papa y revuelven ahí las rajas y el queso no predomina, ni llega a ser un mazacote, es un preparado gentil y fácil de comer, con unas buenas rajas de buen sabor y que se notan frescas. Por último, pedí uno de chicharrón seco que es espectacular. Éste no es precisamente un taco al vapor si no ahí mismo te lo preparan tomando un par de tortillas a la que le ponen una buena cantidad de un chicharrón picadito muy crujiente de y de muy buen sabor, fue mi favorito por mucho.

Lo que diferencia a Tacos Moy, es su barra de toppings y salsas, conté 20 refractarios muy bien identificados con el nombre de cada cosa y señalando si tenía chile o no, por mencionar algunas; salsa de cacahuate con chile es espectacular y de picor alto, también la hay sin chile, no es densa sino mas bien un poco liquida y de color beige y con un aroma inolvidable, hay salsa de tomate con y sin chile, jalapeños, fruta en vinagre, una salsa de uvas con habanero, col blanca y morada, cebolla y cilantro, salsa de tomatillo con chile, crema, cebolla desflemada, guacamole, salsa de pistache con y sin chile, rábanos. Te sientes como en bufete de toppings y puedes confeccionar tus tacos a tu gusto.

Son muy buenos tacos al vapor, y es cada día es mas difícil encontrar unos buenos en la ciudad. Muchos años más a Tacos Moy.

¡Sé feliz!

Se pueden elegir las salsas. ESPECIAL

Ubicación

Tacos Moy

D: Av. Arcos 930, Col. Jardines del bosque

Tel: 3331228879

C: @tacosmoy_89

Comida: * * * * *

Lugar: * * * *

Ambiente: * * * *