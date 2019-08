Guadalajara en un llano

“El tiempo no tiene edad, no se detiene ni se altera, no es la edad denunciada lo que cuenta sino los corazones plenos de sensibilidad”

** JOSEFINA MORQUECHO DE RODRÍGUEZ cumplió 93 años de una vida vivida plenamente… En una manifestación inconmensurable del amor filial, fue merecidamente festejada por su hija la polifacética y entusiasta ALMENDRA, ambas guapísimas recibieron cordialmente a sus invitadas en el marco de románticas melodías.

Su residencia con profusión de rosas blancas fue testigo de la amena convivencia del más de un centenar de amigas que compartieron con JOSE su alegría… El gran salón-terraza albergaba mesas exquisitamente vestidas, al centro macetones exuberantes de rosas blancas; vajilla, copas y enseres de lujo todo en blanco y dorado.

Deliciosa comida de 5 tiempos aderezada con frescas bebidas y amenizada con bello y gustado programa de COCO y su hijo RAZO, con renovada imagen, voces y canciones.

Al son de “Las Mañanitas” se cortó el gran pastel de cumpleaños, se unieron las voces de todas las invitadas que rodearon a la festejada para tomarse fotos con ella.

Candy Bar, gran plática, baile y mucha alegría durante la fiesta que siguió hasta bien entrada la noche, con mariachi, un trovador, y gran revelación cuando JOSE la festejada con especial sentimiento cantó “Sabor a mí”; llegaron más amigos que se sumaron al espléndido festejo en el que ni un momento decayó la alegría.

Admirable la actitud y la resistente personalidad de JOSE que lució fresca y espléndida, celebrando en forma especial el agradecimiento al regalo de la vida, haciendo de ella un caminar único dentro de un panorama de sensibilidad en el que conserva las experiencias y los hechos vividos.

Fue una linda fiesta de gran ambiente con la calidez y habitual alegría de ALMENDRA en este hermoso festejo de amor, ternura y admiración para su querida madre JOSEFINA.

** El pasado sábado acudió al llamado del Altísimo SENÉN ORENDAIN FARÍAS, hombre recto y cabal muy estimado en nuestros círculos.

Se unió en matrimonio con la siempre alegre y entusiasta HELENA DE OYARZÁBAL y con mucho afecto a sus hijos ELENITA, KIKIS, PERICO, PABLO Y EDUARDO GORTAZAR DE OYARZÁBAL y a sus numerosos nietos.

Para todos ellos enviamos nuestra solidaridad y cariño, descanse en paz SENÉN, quien supo captar la estimación y afecto de todos cuantos lo conocimos.