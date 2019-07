Guadalajara en un llano

“Hay gentes que saben ser sol, aun cuando su vida está nublada”

Ya en pleno ciclo de vacaciones escolares, donde me anoto por costumbre para convivir con mi familia y mis adorables nietos, durante el cual los compromisos disminuyen y los años aumentan, me permite meditar más que de costumbre, que la vida es una aventura muy breve en la que no se cuentan los pasos dados ni los zapatos usados, sino las huellas dejadas.

Cuando entendamos que la vida no es un día más sino un día menos, empezaremos a valorar cada momento con sus detalles. Uno de ellos es el de la mayoría de los mexicanos, el gusto de que nos feliciten el día del santo o el de cumpleaños.

Julio es un mes en que se veneran el día 4 a La Virgen del Refugio y el 16 a la Virgen del Carmen, se festejan a quienes llevan los nombres de Isabel, Cristina, Ana, Beatríz, Martha, Julieta, Tomás, Joaquín, Santiago e Ignacio entre otros.

Santos y/o cumpleaños son un buen motivo para reactivar con intensidad la convivencia familiar y las relaciones sociales con las buenas amistades.

La edad no importa, solo es un número. Mi abuelito decía que las velas costaban más que el pastel, vivió plenamente hasta pocos meses antes de cumplir 100 años.

Cabe destacar que hay una indescifrable belleza en las personas maduras o mayores, que en la mayoría de los casos demuestran gran sensibilidad en sus corazones.

Vivieron, cautivan, saben conquistar y conservar una buena amistad. Son especiales por enfrentar la vida con más realismo debido a su formación, a sus raíces y a sus recuerdos.

Dicen que los recuerdos no se abrazan pero sí creo que se acarician, eso nos motiva a apreciar el máximo regalo que es la vida, hay que vivirla y disfrutarla al máximo.

Es urgente para la sociedad de hoy seguir el mandamiento del amor que nos invita a su significado, “amarnos los unos a los otros”… una sonrisa puede ser el respiro de alguien que vive dolorosas realidades en silencio.