Guadalajara en un llano

El significado de la vacación es la suspensión temporal del trabajo, de los estudios o de otras actividades habituales para descansar.

A mediados del siglo XX eran dos meses de convivir con la familia y la posibilidad de disfrutar los días al aire libre… El coche cambió el concepto de vacaciones, dejando atrás el tren, para moverse con libertad y llevar más equipaje.

Los trayectos por carretera que hoy día se hacen en cinco horas, tomaban 10 o más horas por las paradas que se realizaban para comer, cargar gasolina, etc. Las familias viajaban sin cinturón de seguridad y con las ventanillas abiertas que permitían el contacto con el aire y con la naturaleza.

Todo en aquellos tiempos era diversión y entusiasmo, no había celulares ni juegos electrónicos que nos distrajeran del paisaje y de las pláticas en los trayectos planeando toda clase de juegos sencillos en los que sólo se necesitaba imaginación, espacio y compañerismo.

Poco después, quienes nacieron en la década de los 80/90, nunca jugaron Pac-Man, no tuvieron un tocadiscos, ni tele en blanco y negro con solamente 10 canales que se cambiaban manualmente; no vieron “Plaza Sésamo”, ni “Topo Gigio”, ni “Viaje a las Estrellas”; nunca cantaron “We are the world, we are the children…”; no recuerdan la explosión del transbordador espacial “Challenger”.

Las fotos de esos tiempos, son imágenes a veces más fuertes que el relato de la misma… Son recuerdos inolvidables, síntomas que nos hemos vuelto mayores.

Aunque la edad, cuando la juventud se escapa y nuestras raíces nos llevan a los lugares plenos de recuerdos de la infancia, adolescencia y madurez, los adelantos modernos y la tecnología, nos permite conocer destinos más sofisticados e interesantes, como quienes ilustran esta columna.

