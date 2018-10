Guadalajara en un llano

*LONGEVIDAD Y MADUREZ

“Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida”, Pitágoras.



Ha habido muchas revoluciones en este siglo, pero ninguna tan significativa como la revolución de la longevidad.

La actriz norteamericana JANE FONDA quien a sus 80 años se conserva estupendamente, se ha distinguido por sus conferencias sobre lo que llama “El tercer acto, las tres últimas décadas de la vida”. Hoy día en que vivimos un promedio de 40 años más que los bisabuelos, es toda una segunda vida de adulto con el viejo paradigma de la edad como un arco: nacemos, llegamos a la cima a la mitad de la vida y decrecemos.

Estas conferencias de la carismática actriz, pueden permitir vernos a nosotr@s mism@s, cómo somos y cómo queremos llegar al cerrar el telón del tercer acto.

Ahora que estoy justo a la mitad de mi propio tercer acto, he descubierto una etapa de desarrollo en la que no hay que tener miedo a la vejez… El temor desaparece si nos damos cuenta de que a pesar de las fallas y contratiempos vividos, los avances tecnológicos no han logrado suplantar nuestra personalidad.

La metáfora más apropiada para el envejecimiento es, no ver la edad como una patología sino como un potencial, los años reflejados en las arrugas del tiempo dan sabiduría, integridad y autenticidad… Dan la ascensión del espíritu humano.

No quiero idealizar el envejecimiento para el que no hay garantías de que sea un tiempo para disfrutar y desarrollarse, pero significa que dos tercios de nuestro éxito en el tercer acto, depende de nosotros mismos.

Engalanamos nuestra columna con un grupo de amigas que han arqueado y equilibrado sus años añadidos con una diferencia positiva.

** Recibí, acepté y transmito una invitación de un minuto. Solamente un minuto a las 22.00 horas de cada noche. Un minuto de oración comunitaria por la seguridad de nuestras familias, por la paz del mundo y la de nuestro México que ha sido tan golpeado con la violencia.