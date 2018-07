Guadalajara en un llano

“Los artistas hacen hermosas obras perecederas, embelleciendo el mundo de Dios para los hombres”.

Con la gentileza que la caracteriza, OLGA RAMÍREZ CAMPUZANO DE GIL Directora del Instituto Cultural Cabañas, abrió la inauguración “Los Caprichos de Goya”, dando la bienvenida y pasando el micrófono a MYRIAM VACHEZ PLAGNOL secretaria de Cultura, quien elocuentemente habló sobre uno de los artistas españoles más relevantes de la historia del arte, FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES.

En el esplendoroso marco del Cabañas, estuvieron en el podio JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO, Director de Comunicación social de la Fundación Dancing for the Millenium Goals —dueños de esta colección—; el Cónsul de España MIGUEL MAHIQUES; y RUBÉN MÉNDEZ Director de Curaduría y Museografía del Cabañas.

GOYA tuvo una trayectoria de pintura mural y religiosa, grabador, dibujante y pintor de caballete, emprendió el trabajo de retratista, teniendo un ascenso social y profesional. Desarrollando en las facetas un estilo que inauguró el Romanticismo.

A la edad de 48 años, se recuperó de la enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte, fue entonces cuando envió a la Academia de San Fernando una serie de cuadros “de gabinete”, un conjunto de obras de pequeño formato.

Fechada el 4 de Enero de 1794, GOYA envío la siguiente carta a Bernardo de Iriarte, Vice-protector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:

“Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males, y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete, en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas, y que en el capricho o la invención no tienen ensanches”.

La obra más controvertida de FRANCISCO GOYA, que representa una sátira a la sociedad española de finales del Siglo XVIII, se compone de 80 grabados impresos en 1905.

Estos fueron explicados durante el recorrido de la exposición por la española PILAR SERRANO, curadora del Museo del Prado en Madrid.

Posteriormente se efectuó un brindis con tapas en medio de felicitaciones para OLGA y el Patronato del Centro Cultural Cabañas, que tiene contemplado en un futuro cercano hacer visitas nocturnas guiadas.