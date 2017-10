Guadalajara en un llano

“Y de pronto la vida te detiene porque quiere hablar contigo y no le has hecho caso, te platica y te abraza… en ese abrazo te recuerda que has venido a vivir”



** A una pareja con más de cincuenta años de matrimonio, le preguntaron su secreto por haber permanecido tantos años casados, a lo que ellos respondieron: en nuestro tiempo nos enseñaron a que cuando algo se estropeaba se hacía todo lo posible por repararlo, nada en aquellos tiempos era desechable.

Hoy en pleno Siglo XXI en que todo se desecha, parece que los abrazos no se han desechado, aún continúan, será que por eso me gustan los abrazos y su definición… es una forma de compartir los momentos tristes y los alegres, nos hacen sentir queridos, bienvenidos y siempre es entendido sin importar el idioma o el lugar.

Mucho se habla de lo corto que es la vida, pero si lo asimiláramos, no dejaríamos escapar ni un momento. Con el pasar de los años vemos la vida de manera diferente, apreciamos cada minuto como un regalo… nos enamoramos del alma de las personas… amar no lastima más que a quienes no saben amar.

El tiempo vuela, por eso me gustan los abrazos que nacen del corazón, los llevamos dentro, son fáciles de transportar. Si puedes abrazar a alguien hoy, no lo dejes para mañana.

El abrazo es la manera perfecta para demostrar lo que sentimos cuando no encontramos la palabra justa.



** Muy sentido el sorpresivo fallecimiento de la querida amiga PIRRI TRÉLLEZ DE ARANGUREN quién tuvo una hermosa transición a la vida eterna. Se durmió rodeada del amor de su familia y despertó en el resplandeciente amor de Dios.

Tapatía de corazón y de temperamento alegre e inquieto, normaron su accionar en la sociedad… generosa, detallista, cariñosa y especialmente amiga.

De corazón nos solidarizamos con la inmensa pena de su querido esposo NACHO, de sus hijos SOFÍA, LUIS, NACHO, LORENZA, ISABEL Y SANTIAGO, de sus hermanas políticas PILAR, MARICHU Y MAGA, de sus nietos, sobrinos y demás familiares.

A su paso por la vida PIRRI dejó un profundo recuerdo, lo mejor de ella sigue en nuestros corazones.