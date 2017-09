Guadalajara en un llano

“Generosidad es la virtud de dar y compartir sin esperar nada a cambio… es la vivencia de Dios en nuestras vidas”



** El ARQ. MAURICIO ARDITTI -1938/2016- fue merecedor de un premio más en el 2015. Emocionado lo recibió con estas palabras.

“Yo le quiero dar unas grandes gracias con mayúscula, a un querido amigo, un amigo que me ha brindado todo, desde la bendición de haber recibido a mis padres huyendo de la peor masacre en la historia de la humanidad. Ese amigo me ha sido fiel, me ha sido leal, me ha dado oportunidades, me ha dado confianza, me ha dado mi forma de ser y de vivir… ese amigo se llama México! No me siento presidente ni tengo una bandera ondeando, pero si pido que me ayuden con la capacidad que tenemos todos nosotros, de las bondades que hemos recibido, que le regresemos a mi querido amigo lo que se merece. Y pedirles, para acabar de una manera muy simbólica pero muy alegre, que me ayuden a gritar Viva México”.

Hoy nos nace gritar “VIVA MÉXICO Y VIVAN SUS MEXICANOS” que mostraron valor, unión y solidaridad este mes de Septiembre con el inesperado sismo que asoló a varios estados de nuestro país… durante esos estrujantes y dramáticos momentos brotó la sensibilidad, la caridad, el humanismo y el deseo de servir, se unieron los corazones en un lenguaje universal más allá de razas y de géneros.

Hoy 32 años después recordamos como enfrentar nuevos retos, diferentes generaciones pero con el mismo espíritu mostraron esa entrega con pasión, ayudando en las carpas de los parques; rompiendo cemento y metiéndose entre los escombros para sacar gentes, creando ideas y abriendo centros de acopio; profesionistas, ferreteros, vendedores ambulantes, pepenadores dando lo mejor de sí; mujeres cocinando y armando paquetes para los damnificados; muchachos cargando garrafones de agua y haciendo relevos durante la noche; ciclistas y motociclistas moviendo ayuda de lugar en lugar.

Héroes anónimos que nos motivan a ser mejores. Las estructuras físicas se caen pero el espíritu prevalece, nos toca reconstruir y consolidar una sociedad basada en valores.

Hoy tenemos un nuevo despertar, que esto nos ayude a valorar más nuestro origen, conscientes de que tenemos un Gran país que no está enfermo, está envenenado y necesita a cada uno de nosotros para despertar y poder encontrar la cura.

