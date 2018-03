Firman acuerdo de garantías electorales en Venezuela

El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, el dirigente opositor Henri Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci suscribieron hoy un acuerdo de garantías electorales para los comicios del 20 de mayo próximo, cuando contenderán por la presidencia venezolana.

El acuerdo de los tres candidatos presidenciales incluye la aceptación de los resultados de los comicios que se anunciarán la noche del 20 de mayo, de acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

De acuerdo con Lucena, ese acuerdo blindará las elecciones presidenciales, las cuales se realizarán junto con las de consejos regionales y locales.

Aunque Falcón contenderá sólo como candidato de Avanzada Progresista, ya que la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), de la cual forma parte, rechazó participar ante la falta de garantías electorales, alegando que se prepara un fraude.

Lucena explicó a los candidatos presidenciales los detalles de las garantías que hacen que el sistema electoral venezolano esté "blindado" y sea uno de los mejores del mundo.

Agregó que a estas garantías se suman ahora otras que darán más seguridad tanto a los candidatos como a los electores.

El presidente de Venezuela durante la firma del acuerdo. AP / A. Cubillos,

"El cronograma electoral es indetenible, no habrá presión ni sabotaje interno y menos externo que sea capaz de doblegar la voluntad democrática del pueblo venezolano. El CNE está absolutamente comprometido con las elecciones y puede contar el pueblo que tendremos una expresión limpia, genuina e inapelable de su voluntad y así lo haremos cumplir", dijo Lucena.

El acuerdo incluye una petición a las Naciones Unidas para que envíe una misión de observación, pero además asegura las auditorías de todo el sistema y garantiza equidad en el acceso de los candidatos a los medios públicos.

Indicó que además se reabrirán los centros de votación que fueron cerrados el año pasado por la violencia en las protestas contra el gobierno de Maduro, que dejaron más de 100 muertos.

En la sede del CNE, Maduro -quien buscará su reelección en el cargo- celebró el encuentro con Falcón y Bertucci y felicitó a Lucena por lo que llamó uno de los sistema electorales "más perfectos" del mundo.

"Pregúntense ¿quién dirige las elecciones en Estados Unidos? ¿Quién organiza las elecciones en Colombia y en España? Me resbalan las opiniones de otros gobiernos. Venezuela es campeón mundial en garantías democráticas y de libertad", dijo al rechazar los cuestionamientos de esos países a las elecciones del 20 de mayo.

El candidato opositor y pastor evangelista, Javier Bertucci, también participó en la firma del acuerdo. AFP / F. Parra

Maduro repudió la campaña de que hay venezolanos que huyen del país por las fronteras, ante el deterioro económico, indicando que es la misma campaña que se hizo en Cuba en las décadas de los años 60,70 y 80.

Asimismo, recalcó que serán los venezolanos los que elegirán el 20 de mayo a su presidente y no los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos; de Estados Unidos, Donald Trump, o el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quienes advirtieron que no reconocerán el resultado electoral.

"Los venezolanos son los que decidirán (...) quién será el presidente. No lo decidirán ellos. Ni Santos, ni Trump, ni Kuczynski deben meter sus narices en el país. No acepto lo que digan a Venezuela lo que tiene que hacer. Me da asco, la forma de actuar de Santos y Kuczynski. De todas forma, el 20 de mayo se despejará el camino", aseveró.

JA