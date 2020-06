Evita las puntas abiertas del cabello

Seguramente alguna vez has visto de reojo las puntas de tu pelo y haz sufrido un ataque al corazón pues su aspecto no es para nada lindo. Si el terror de las puntas abiertas aqueja a tu cabellera, no te preocupes pues siempre hay una solución.

Este mal llega a cuanto ser viviente se le atraviese y, sin importar nada, ha aterrorizado a influencers, amas de casa, estudiantes, profesionistas y a muchas otras personas. En el pasado, la única posible solución para esto era recortar unos buenos centímetros la cabellera, sin embargo antes de recurrir al tijeretazo hay que probar otras opciones, pues hoy en día existen muchas alternativas para dejar esta opción de lado y continuar con un largo impactante sin dejar de lado las puntas lisas y sedosas. A continuación, algunos consejos: