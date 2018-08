"El boxeo es una metáfora de la vida"

Limitado por cuerdas, tan simples como metafóricas, durante 12 rounds dos hombres lanzan golpes con una sola idea en mente: bajar de ahí, lo más pronto posible, y si para ello se debe noquear al contrario, que así sea. Quizá por ello, porque el conflicto del hombre contra el hombre es uno de los mitos fundacionales de la literatura, las letras en todo el mundo han abrevado del box para narrar el auge y las caídas de diversos peleadores.

Ahora, la Editorial Almadía, de la mano de El salario del miedo y la revista Proceso, retoman los mejores textos, literarios y no, en el proyecto “A puño limpio”. A manera de rounds, cada quincena aparece un ejemplar (12 en total) con crónicas, testimonios, cuentos y relatos cuyo tema es el encordado y los hombres que con guantes se ganan la vida.

En entrevista, Eduardo Lamazón, uno de los mayores especialistas del tema, habla sobre el proyecto que reúne a grandes clásicos como Homero y Virgilio junto a nombres como Hemingway, Jack London y Jack Dempsey.

“La idea me pareció fascinante porque, aunque tengo muchos años en esto, nunca había visto una reunión de nombres de tanto peso, escritores, en un mismo sitio. He leído todo de los que van a participar en estas ediciones de Almadía, algunos los leí cuando tenía 15 años y a otros hace poco, hay muchos años de diferencia entre una lectura y otra precisamente porque no estaban reunidos, todos podíamos nombrar cuatro o cinco o más escritores que encontraban en el boxeo, pero esta reunión es la primera vez que la veo y es digno de celebrarse, es algo importante para la literatura y para el boxeo”.

Lamazón, narrador, especialista y escritor de box, menciona que el boxeador, a pesar de la fama que muchas veces lo rodea, sigue siendo un hombre maltrecho, que busca sobresalir por medio de los golpes.

“El boxeador es el único individuo que mientras trabaja le están pegando: un arquitecto dibuja con toda tranquilidad mientras se toma un café mientras que al boxeador le están pegando. Este romance entre la literatura y el boxeo es porque inspira historias más sabrosas, el boxeador viene del infierno, cosa que no les pasa a todos los deportistas.

La gente más desabrigada por la sociedad es la que abraza el boxeo, los olvidados, los que van caminando por la vida y encuentran todas las puertas cerradas, hasta que un día encuentran una ventana abierta que es por la que se meten a buscar un destino mejor. No es raro que el boxeo haya sido el deporte que tiene más registros en el celuloide, de ningún otro deporte hay tantas películas como del boxeo”.

“Me conmueve la vida turbulenta de los boxeadores, son diferentes de como los percibe la gente que no los conoce: creen que son unos muchachos peligrosos, que te pueden pegar y no, no hay nada diferente a otras actividades humanas. Es un mundo como los demás mundos, hay gente buena y gente mala, sólo que el boxeador lucha, no se ha rendido. No hay médicos ni abogados que sean boxeadores; es gente que decidió rebelarse a su destino miserable de la manera más atrevida, que es salir a tirar puñetazos para encontrar un camino”.

Y afirma que, a pesar de la violencia aceptada de dos hombres que se golpean durante 36 minutos, el boxeo es un reflejo de la vida. “El boxeo es una metáfora de la vida. En el boxeo, al igual que en la vida, te caes, te levantas, tomas venganza, retomas el camino, ganas y pierdes, todo esto que es sinónimo de la existencia del ser humano.

Como en todas las actividades humanas, algunos elegidos destacan al más alto nivel y otros se van quedando en el camino con diversos grados de recompensa, obtenida por su pasar en el deporte. Aunque sea mínimamente yo creo que a la mayoría de los jóvenes, aunque no les vaya bien en lo deportivo, conocen otros ambientes, conocen maestros, reciben educación y una serie de cosas que sirven para la vida”.

El box es un acontecimiento

En la última década, el box tuvo un renacimiento gracias a la televisión abierta, que entronizó a figuras como Manny “Pac-Man” Pacquiao, Saúl “Canelo” Álvarez o Julio César Chávez Junior. Sin embargo, para Eduardo Lamazón, el deporte siempre ha tenido auge, a pesar de los medios de comunicación y el glamour que lo rodea en estos años.

“Lo de ahora, con el ‘Canelo’ y Mayweather y demás, podría decir que palidece ante lo que era el mundo conquistado por Jack Dempsey hace 100 y pico de años, sin televisión; la gente leía las peleas en los periódicos y Dempsey conquistó el mundo a nivel de Ali sin televisión. Construían los estadios para 100 mil personas con tablas de madera porque no había estadios de ese tamaño, se construían de manera exclusiva para las peleas. Mi percepción es que una gran pelea de box puede despertar la atención del mundo entero: es un acontecimiento”.

Un nuevo round quincenal

Cada quince días se pone un nuevo round de “A puño limpio” a la venta en los puestos de periódicos de la ciudad. La compilación reúne más de medio centenar de textos tan diversos que sería complicado elegir alguno. Para Eduardo Lamazón el texto que más ha disfrutado respecto al deporte es “Más dura será la caída”.

“Tengo 50 y pico de años andando con esto por el mundo, tengo más de siete mil libros de boxeo, pero te diría que Budd Schulberg, con ‘Más dura será la caída’, escribió una de las piezas más extraordinarias que yo pueda recordar. En cuanto a peleas, no tengo ninguna duda, Durán vs. Leonard en Montreal, la primera, la que ganó Durán. La viví al borde del ring y nada me emocionó en la vida, pensando en deportes, que lo que vi en Montreal”.