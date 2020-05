¿Cuál estará mejor?

10:00 a. m., salgo de junta donde solo ofrecieron café, ya sabía que así sería, y saliendo quería ir a este nuevo lugar que mi amigo @buendientegdl me había antojado una semana antes. Los chamorros de la abuela. Estaba a sólo unas cuadras y llegué en tres minutos, para mi suerte encontré lugar justo frente al pequeño restaurante de unos 5 metros de ancho. Solo hay unas cuatro mesas en lo que alguna vez fue una cochera. Me senté y en menos que canta un jabalí fui atendido por una servicial dama. Los tiempos hacen que no haya muchos comensales por lo que he notado que cuando llega uno se ponen muy contentos.

Ordené dos tacos $15 c/u, pá probar, uno de chamorro natural y otro de chamorro ahumado, que fue realmente el que me llevó antojado hasta ahí. Pronto los tuve a mi vista, solicité salsas y me trajeron dos muy buenas, una martajada de tomate que le doy 100 de calificación, no muy picosa sino más bien media. La otra era un aceite que se veía pobretón de entrada al no contener restos de chiles y/o semillas con lo que la prepararon, pero también con buen sabor.

Los tacos en tortilla normal, con buena temperatura, primero comí el de chamorro normal, que se cocina por 6 horas en vaporera, envuelta cada pieza en aluminio, con un adobo muy particular lleno de especias que vuelan al abrirlo y aterrizan en el olfato, percibí; comino, clavo, orégano y chile ancho. La carne se deshace en la boca y con un poco de limón y la salsa martajada, es un paseo por las nubes.

El ahumado tenía una consistencia mas firme, como tiene un jamón su firmeza si se corta grueso, es decir; no esta de ninguna manera duro, pero tiene un “dente” muy particular. Está lleno de sabor y es muy suave. Tiene una elaboración muy artesanal. Se prepara un rub con el que se empaniza, (aunque debería ser EnRUBiza), y se deja macerando por un día para luego ponerlo en un ahumador por 12 horas para sacarlo y deleitarlo.

Los acompañan con un consomé de lo más delicioso, es del mismo jugo que sueltan las piezas en la cocción, pero lo tamizan quitándole toda la grasa y dejando un líquido muy limpio, de buen color acaramelado, el olor de las especias y el sabor que enamora para siempre.

Pedí pues, una vez pasada la prueba, para llevar a casa un chamorro de cada uno (normal $125 y ahumado $185), mi esposa que no es tan fan quedó encantada, hicimos tacos y hasta sobró para un recalentadito.

Vienen en prácticas bolsas de un kilo sin hueso y lo puedes pedir congelado o directo de la olla, es una presentación muy buena para tener una batalla de repuesto.

Se acompaña de unos frijoles muy buenos, muy machacados, como crema los puedes untar. Sí creo que en los tacos en ese restaurante, deberían ofrecerlos con una untada de ellos, ¡seguro pedimos uno más! También las fabulosas salsas que les comenté y tortillas suficientes para los tacos blanditos, para hacer unos olvidados doradito al comal o bien unos vampiros con un buen queso.

Ofrecen tortas ahogadas de chamorro $50, que no he probado pero tenían muy buena pinta así cómo consomé $10 en vasito.

¡Sé feliz!

Los Chamorros de la Abuela

D: Av. Manuel Acuña 2980, Prados Providencia. Tel: 3331059692

@loschamorrosdelaabuela

Comida *****

Entrega *****

Contenido ****