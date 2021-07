Construir una sociedad respetuosa de su diversidad

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sin embargo, no es una celebración sino un momento para reflexionar en torno a las condiciones de racismo estructural que generan un mayor rezago en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como una histórica violencia por parte de los Estados hacia estas.

El artículo 2º constitucional reconoce al Estado mexicano como una “nación pluricultural sustentada originariamente en sus pueblos indígenas”. El mismo artículo reconoce y delinea los derechos individuales y colectivos específicos de las personas, pueblos y comunidades indígenas; mismos que en 2019 también le fueron reconocidos a las comunidades afro mexicanas.

Estos derechos México los tiene firmados en Tratados y Convenios que forman parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, su materialización se ha dificultado en materia de generación de políticas públicas dirigidas y concertadas hacia esta población.

En Jalisco, un 11.2% de la población se auto describe como indígena, lo que representa a poco más de 934 mil personas. Es así que, el 42.9% de la población indígena de Jalisco reside en la AMG, es decir, poco más de 400 mil personas.

Estas poblaciones se encuentran, por un lado, como comunidades indígenas originarias en municipios del norte de Jalisco con el pueblo wixárika, así como en municipios del sur con el pueblo nahua y en la isla de Mezcala en Poncitlán con el pueblo coca. Las comunidades indígenas migrantes localizados en los municipios más poblados del estado, de distintos pueblos, como el mixteco, purépecha, maya, otomí, zapoteco, mixe, totonaca, entre otros.

Estas políticas y acciones afirmativas deben tener un enfoque rural y urbano, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad y construir una sociedad cada vez más respetuosa de la diversidad que la compone; siempre tomando en cuenta la voz de las personas indígenas porque no es que no la tengan, sino que se ha invisibilizado lo que con sus propias luchas han planteado.

Por Colectivo Nuestras Culturas (NUCU)*

El bien individual depende del bien colectivo

Yásnaya Elena

ECOS DEL DEBATE

“La preservación de los pueblos indígenas debe de ser prioridad para los estados”

El valor inherente es la necesidad de la construcción de una sociedad más consciente de sus raíces. Hablar de los pueblos originarios compromete la esencia del patrimonio Histórico, social y cultural de lo más profundo del alma de nuestro país.

Es importante afirmar que además de las consideraciones de los argumentos antropológicos, raciales o políticos, es un deber del estado cuidar las culturas indígenas pues es preservar el patrimonio más antiguo e importante de lo que hoy conocemos como México.

José Díaz, participante de Mar Adentro

La importancia y lucha histórica por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido compleja. La prioridad y urgente necesidad de los estados trabajen para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. Así mismo sea un trabajo en comunidad, que la ciudadanía sea partícipe de cada actividad realizada.

Alondra Pimienta, voluntaria de Mar Adentro

Sitlali Chino Carrillo

Sitlali Chino Carrillo

Sitlali es una joven Wixárika, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría de Cultura, por su trabajo en pro de la conservación de la lengua y culturas wixárikas. Se define a sí misma como una mujer capaz de lograr grandes cosas, además de resiliente y que a pesar de los retos y desafíos ha sabido avanzar y no únicamente por su cuenta, sino también en comunidad; considera que eso es lo más importante: “porque si no tienes aliados te estancas, cuando tienes a otras personas es más fácil avanzar y transmitir lo que quieres”.

En esta ocasión hablamos con Sitlali sobre su trayectoria y su trabajo en favor de su comunidad y de los Pueblos Indígenas en general, nos ayudó también a conocer algunos de los problemas que estos pueblos y comunidades viven en tiempos de pandemia.

“Yo estudié psicología en una ciudad cercana a la comunidad en donde vivo, en esos tiempos no había ni siquiera servicios aquí. Después, regreso a la comunidad y vi todas las necesidades y carencias que existían, no había fuentes de empleo, las mujeres no teníamos participación, los jóvenes tampoco, mucho menos los niños, te das cuenta y así es como comienzas a hacer una agenda de las necesidades de tu pueblo y es así como tú les haces saber a los miembros de la Comunidad que realmente no están bien las cosas y empieza el trabajo comunitario”.

Sitlali se ha encontrado con distintos obstáculos al momento de intentar generar cambios en su entorno, principalmente por ser mujer y ser joven, pues en su comunidad tener mentalidad occidental choca con la manera de ver la vida de la gente más adulta, “es cuestión de dialogar, vas conociendo a profundidad y te das cuenta de las maneras en que ellos ven todo”, considera que, por esta situación, el rechazo fue de lo más difícil; sin embargo logró sobreponerse y con el tiempo pudo generar diálogo.

La ignorancia y la indiferencia son dos problemas muy grandes, pero para ella, la indiferencia que se vive en nuestro país en situaciones como los feminicidios, es muy grave: “Son cosas que han pasado a nuestra normalidad, la indiferencia ante la violencia nos ha consumido”.

Respecto a la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19, Sitlali tiene muy claro que hay muchas cosas por reflexionar por las diferencias en las gestiones.

“Las comunidades estamos en desventaja, se deja visible la violencia sistemática, en las escuelas no tenemos internet o impresoras, en salud tenemos centros de mala calidad, sin medicamentos, no hay ambulancias; en estos tiempos de pandemia el estado debe garantizarnos estos derechos; por ejemplo, el agua que es fundamental, pues no tenemos agua potable, la obtenemos de los pozos, pero el Gobierno nos exige el lavado de manos y no hay cómo hacerlo”.

Acabamos de pasar un proceso electoral, y la joven nos comentó que es muy común que les prometen muchas cosas, pero pasando las elecciones no los voltean a ver “justamente desde el proceso de 2018 mi comunidad decidió no emitir el voto, tenemos procesos legales que desde hace tiempo no nos han resuelto y tomamos esa postura”. Y de manera general considera que hay mucho que trabajar en pro de las comunidades indígenas en temas electorales.

“A nosotros como jóvenes se nos debe de reconocer la capacidad que tenemos de resiliencia, empatía, solidaridad, creatividad y de innovación, que nos identifica”. Para ella, las y los jóvenes debemos seguir trabajando para mantenernos como agentes de cambio, para que toda nuestra situación cambie, exigiendo derechos individuales y colectivos.

“Yo les quiero decir que sigan sus sueños, que trabajen en lo que les gusta, en lo que les apasiona, ahí es donde comienza la realidad de que si tu te propones algo lo puedes cumplir, así puedes hacer que tu voz sea escuchada en espacios importantes y también de transmitir el pensar y sentir de otros jóvenes. La constancia, el trabajo colectivo, y la responsabilidad son fundamentales para logar nuestros objetivos”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Colectivos que generan realidades diversas

Hablar de diversidad en México significa a la par hablar de inclusión. Esta labor titánica no siempre se ve reflejada a pesar de los esfuerzos constantes porque exista, verdaderamente, inclusión étnica.

Bajo esta problemática, nació el colectivo Nuestra Cultura: NUCU, un colectivo creado por estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente, ITESO, provenientes de culturas afromexicanas e indígenas, ya que ellos han experimentado de primera mano lo que representa ésta falta de inclusión en varios aspectos cotidianos y sociales.

Este colectivo se dedica a visibilizar la falta de inclusión en la diversidad cultural, específicamente en México. Esta labor representa no solamente un logro para la sociedad mexicana, sino también una historia de éxito.

