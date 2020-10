¡Con ese olor a pan recién hecho!

Yapa significa dar el pilón, es una expresión ecuatoriana a la que se apegan como política de servicio del restaurante y están atentos a atenderte con el mejor de los esmeros.

Forma parte de este gran grupo Chapultepec que cuentan con Mariscos SV, Umo Hamburguesas, Cervecería Chapultepec, Carbón entre otros, por lo que ya es un gran conocido en la ciudad.

Con tan solo unas semanas desde su apertura como restaurante, ya que desde el 2015 Yapa hornea y vende sus deliciosos panes, se ha convertido en un favorito de muchos para desayunar y comer en el rumbo de Chapalita. Enclavado sobre Av. Guadalupe a unos metros antes de la glorieta, inician desde temprano a recibir a los comensales para los desayunos. Mismo que les platico.

El lugar tiene mucha vida, es abierto y el aire corre de lado a lado, que con el COVID-19 se agradece; con colores vivos y un agradable ambiente, tienen muchos como lockers en donde en cada uno guardan pan dulce para disfrutar insitu o llevar a casa cosa que se ve padrísimo y se me hace una gran idea.

Para iniciar les comento acerca del sándwich de calamares empanizados $89: viene en un pan de caja elaborado con tinta de calamar lo que le da un toque oscuro y único, el calamar empanizado se monta en el sándwich que lleva una base de alioli de cúrcuma con muy buen sabor y en la parte superior del sándwich lo coronan con gotas de tinta de calamar y un poco de este mismo alioli, creo que es un plato muy innovador y con mucho sabor, algo diferente y digno de disfrutar.

Llegó una dona yapera $79 es una dona glaseada que la ponen a la plancha y le añaden queso mozarela por encima y tocino para finalmente coronarlo con un huevo estrellado. Es sensacional tener lo mejor de los dos mundos: dulce y salado. La dona prensada, tiene un sabor como a churro de los que se compran afuera de las iglesias, un poco acanelado y la mezcla de texturas hace que este platillo tenga mucha personalidad.

Siguió la torta yapera con los más brutales chilaquiles $69 es un pan telera al que le ponen una buena embarrada de frijol negro en sus dos panes y le ponen una buena porción de chilaquiles; lo ofrecen rojos o verdes, yo opté por este último. Llevan crema y queso y cebolla. De manera muy atinada te preguntan si deseas incorporar todo o si quieres dejar algo fuera, cosa que no en todos los restaurantes lo hacen y a veces se lleva uno sorpresas por el olvido, en general buenos. A mí me gustan más los chilaquiles tronadores y no estaban tanto. Lo pedimos con pollo que en lugar de venir hervido y deshebrado, es a la plancha y fileteado, diferente, pero bien.

Por temporada, y tragón seguramente, pedimos pan de muerto $23 hecho en casa obvio, te ofrecen calentarlo y así lo recibimos, con ese aroma característico, y ese sabor a ralladura de naranja. En general vale la pena visitar Yapa y llevar a casa sus deliciosos panes, así como disfrutar sus delicias.

¡Sé feliz!

Yapa

D. Av. Guadalupe 1267, Col. Chapalita

T. 3323685356

Comida: * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *