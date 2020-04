Beneficios de no maquillarte durante el aislamiento

El maquillaje es uno de nuestros grandes aliados para sentirnos más guapas. Por un lado, es ideal para disimular los detalles que no nos gustan, como ojeras o pequeñas imperfecciones. Además, nos ayuda a potencializar nuestros rasgos más hermosos; por ejemplo, hacer más largas nuestras pestañas o más apetecibles nuestros labios.

Junto con la limpieza y la hidratación, maquillarnos es parte fundamental de nuestra rutina de belleza. Sin embargo, en estos momentos en que, para evitar la propagación del COVID-19, una de las recomendaciones fundamentales es permanecer en casa, en realidad no lo necesitamos.

Durante estos días de cuarenta en los que no te has maquillado, seguramente habrás notado que tu piel ha comenzado a cambiar, porque no maquillarse tiene grandes beneficios para tu cutis. Si no los conoces, aquí te los vamos a decir.

El principal beneficio de no usar maquillaje diariamente es que permites que tu piel respire. Desde luego, existen excelentes productos cosméticos pero, a final de cuentas, son una capa que cubre nuestra epidermis.

Además, su formulación no solo tiene ingredientes naturales, sino que incluyen sustancias químicas que reposan muchas horas sobre nuestro cutis. Algunas veces, estas sustancias saturan los poros y pueden llegar a obstruirlos.

Otro de los grandes beneficios de no maquillarnos todos los días es mantener los poros libres y, así, evitaremos que aparezcan imperfecciones porque, muchas veces, una pequeña imperfección podría ocasionar un círculo vicioso que daña nuestra piel; si nos sale un granito o espinilla, tratamos de cubrirla con maquillaje extra, lo que hace que se tape más. Y, en consecuencia, le ponemos más maquillaje, hasta tener un verdadero problema en el cutis.

Unos poros limpios no guardan impurezas y, así, no son precursores de granitos indeseables.

Piel hidratada y humectada de forma natural

Es verdad, la piel es capaz de regularse por sí misma. Lamentablemente, cuando aplicamos mucho maquillaje, obstaculizamos este proceso natural, saturándola con más grasa o agua de la que necesita.

Además, impedimos que se regenere de forma natural, porque hacemos más difícil que se desprenda de las células muertas, ya que están cubiertas con varias capas de productos cosméticos.

Prevenimos en envejecimiento prematuro. Así es, las largas horas que permanecemos maquilladas provoca la oxidación de determinados ingredientes que contienen muchos productos cosméticos. Esto hace que se acelere la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Haz que tu rutina de belleza sea más sencilla y rápida, porque para desmaquillarnos como es correcto necesitamos un tiempo considerable lo cual, algunas veces, nos da mucha flojera.

Si no te maquillas, antes de dormir solo necesitarás lavar tu cara y aplicar tu tratamiento de contornos de ojos y ¡listo!

Muchas famosas ya conocen estos beneficios y se han unido a la tendencia de no maquillarse algunos días, como Thalía, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Lena Headey, entre muchas otras.

Por ello, te recomendamos que cuando termine la cuarentena y retomes tu rutina, trates de no maquillarte, al menos, los fines de semana, tu piel te lo agradecerá.

Con información de El Universal

Pasos para una correcta limpieza