El balón rueda hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y las miradas no solo buscan goles. Descubre quiénes son los jugadores que dominarán las tendencias durante este histórico torneo en Norteamérica.La justa mundialista congrega a las estrellas más brillantes del balompié internacional en un solo lugar.Sin embargo, el talento con el esférico no es el único atributo que cautiva a los millones de aficionados.El atractivo físico de varios seleccionados genera un fenómeno viral en plataformas como Google Discover y redes sociales.Desde veteranos consagrados hasta jóvenes promesas, la diversidad de rostros en este torneo es innegable.México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones de esta magna celebración deportiva que arranca hoy.En cada una de las sedes, los seguidores esperan con ansias ver de cerca a sus ídolos favoritos.El impacto mediático de un jugador atractivo puede elevar significativamente la audiencia de cualquier partido.Por ello, los medios de comunicación y revistas de estilo prestan especial atención a estas figuras.La combinación de destreza táctica en el campo y belleza física es, sin duda, una fórmula ganadora.En esta esperada edición, la lista incluye a dignos representantes de Europa, América y otras latitudes.Cada uno de ellos aporta un toque único de galanura y presencia a sus respectivas escuadras nacionales.La emoción del futbol se mezcla a la perfección con la admiración por estos íconos de la cultura pop.A continuación, presentamos la selección definitiva de los rostros más cotizados que brillarán en el torneo.