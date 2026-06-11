Jueves, 11 de Junio 2026

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Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 que robarán suspiros

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca hoy en Norteamérica, y además del talento deportivo, estos jugadores destacan por su innegable atractivo físico

Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El balón rueda hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y las miradas no solo buscan goles. Descubre quiénes son los jugadores que dominarán las tendencias durante este histórico torneo en Norteamérica.

El fenómeno viral del Mundial 2026

La justa mundialista congrega a las estrellas más brillantes del balompié internacional en un solo lugar.

Sin embargo, el talento con el esférico no es el único atributo que cautiva a los millones de aficionados.

El atractivo físico de varios seleccionados genera un fenómeno viral en plataformas como Google Discover y redes sociales.

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Desde veteranos consagrados hasta jóvenes promesas, la diversidad de rostros en este torneo es innegable.

México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones de esta magna celebración deportiva que arranca hoy.

En cada una de las sedes, los seguidores esperan con ansias ver de cerca a sus ídolos favoritos.

Los rostros que dominan las búsquedas

El impacto mediático de un jugador atractivo puede elevar significativamente la audiencia de cualquier partido.

Por ello, los medios de comunicación y revistas de estilo prestan especial atención a estas figuras.

La combinación de destreza táctica en el campo y belleza física es, sin duda, una fórmula ganadora.

En esta esperada edición, la lista incluye a dignos representantes de Europa, América y otras latitudes.

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Cada uno de ellos aporta un toque único de galanura y presencia a sus respectivas escuadras nacionales.

La emoción del futbol se mezcla a la perfección con la admiración por estos íconos de la cultura pop.

A continuación, presentamos la selección definitiva de los rostros más cotizados que brillarán en el torneo.

1

Joško Gvardiol

Nacionalidad: Croata | Selección: Croacia | Edad: 24 años.
Este imponente defensa central es conocido por su barba cuidadosamente perfilada y un porte varonil que destaca tanto en su club como en el combinado nacional.

Joško Gvardiol. AFP / ARCHIVO
Joško Gvardiol. AFP / ARCHIVO
2

Rodrigo De Paul

Nacionalidad: Argentina | Selección: Argentina | Edad: 32 años.
El motor del mediocampo sudamericano no solo brilla por su despliegue físico, sino por sus tatuajes, estilo urbano y un carisma inigualable.

 Rodrigo De Paul. AFP / ARCHIVO
 Rodrigo De Paul. AFP / ARCHIVO
3

Santiago Giménez

Nacionalidad: Mexicana | Selección: México | Edad: 25 años.
El delantero conquista a la afición con su sonrisa carismática, gran estatura y el porte elegante que lo ha convertido en un ídolo internacional.

 Santiago Giménez. SUN / ARCHIVO
 Santiago Giménez. SUN / ARCHIVO
4

Luca Zidane

Nacionalidad: Francesa | Selección: Francia | Edad: 28 años.
Heredero de una dinastía futbolística, este guardameta cautiva con sus profundos ojos claros y facciones marcadas dignas de un modelo europeo.

 Luca Zidane. INSTAGRAM / luca
 Luca Zidane. INSTAGRAM / luca
5

Declan Rice

Nacionalidad: Inglesa | Selección: Inglaterra | Edad: 27 años.
Mediocampista de sonrisa afable y físico atlético, representa a la perfección la elegancia clásica y el atractivo del caballero británico moderno.

Declan Rice. INSTAGRAM / declanrice
Declan Rice. INSTAGRAM / declanrice
6

James Rodríguez

Nacionalidad: Colombiana | Selección: Colombia | Edad: 34 años.
Un veterano de los mundiales que mantiene intacto su atractivo latino, caracterizado por una mirada expresiva y una eterna sonrisa cautivadora.

James Rodríguez. EFE / ARCHIVO
James Rodríguez. EFE / ARCHIVO
7

Micky van de Ven

Nacionalidad: Neerlandesa | Selección: Países Bajos | Edad: 25 años.
Defensor de gran estatura, cabello rubio y facciones simétricas que recuerdan a las grandes estrellas del cine de acción internacional.

 Micky van de Ven. AFP / ARCHIVO
 Micky van de Ven. AFP / ARCHIVO
8

Jude Bellingham

Nacionalidad: Inglesa | Selección: Inglaterra | Edad: 22 años.
Juventud, porte sumamente elegante y una seguridad arrolladora hacen de este talentoso mediocampista uno de los rostros más magnéticos del torneo.

 Jude Bellingham. AFP / ARCHIVO
 Jude Bellingham. AFP / ARCHIVO
9

Israel Reyes Romero

Nacionalidad: Mexicana | Selección: México | Edad: 26 años.
Defensa versátil que destaca por su estilo moderno, cortes de cabello siempre en tendencia y una presencia física que impone en la cancha.

Israel Reyes Romero. INSTAGRAM / israelreyesr58
Israel Reyes Romero. INSTAGRAM / israelreyesr58
10

Francisco Trincão

Nacionalidad: Portuguesa | Selección: Portugal | Edad: 26 años.
Extremo talentoso con un innegable atractivo ibérico, cabello oscuro y una mirada profunda que roba suspiros entre los seguidores del futbol.

Francisco Trincão. AFP / ARCHIVO
Francisco Trincão. AFP / ARCHIVO
11

Cristiano Ronaldo

Nacionalidad: Portuguesa | Selección: Portugal | Edad: 41 años.
El legendario astro luso mantiene un físico escultural e impecable, demostrando al mundo que la disciplina es el mejor secreto de belleza.

Cristiano Ronaldo. AFP / ARCHIVO
Cristiano Ronaldo. AFP / ARCHIVO
12

Ferrán Torres

Nacionalidad: Española | Selección: España | Edad: 26 años.
El atacante posee un rostro juvenil, una sonrisa encantadora y el clásico atractivo mediterráneo que fascina a miles de fanáticas.

 

Ferrán Torres. AFP / ARCHIVO
Ferrán Torres. AFP / ARCHIVO

 

13

Leandro Paredes

Nacionalidad: Argentina | Selección: Argentina | Edad: 31 años.
Ojos claros, tatuajes artísticos y un porte rudo pero sofisticado lo convierten indiscutiblemente en uno de los favoritos de la afición.

Leandro Paredes. AFP / ARCHIVO 
Leandro Paredes. AFP / ARCHIVO 
14

Alisson Becker

Nacionalidad: Brasileña | Selección: Brasil | Edad: 33 años.
El experimentado guardameta es famoso por su frondosa barba, ojos cautivadores y un aura de tranquilidad que resulta sumamente atractiva.

Alisson Becker. AFP / ARCHIVO 
Alisson Becker. AFP / ARCHIVO 
15

Manuel Neuer

Nacionalidad: Alemana | Selección: Alemania | Edad: 40 años.
Es un futbolista alemán que juega de portero en el Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania.

Manuel Neuer. AP / ARCHIVO
Manuel Neuer. AP / ARCHIVO

 

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