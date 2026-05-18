Derivado de un operativo realizado en un tramo carretero en el municipio de Tabasco, en Zacatecas, fueron localizados y desactivados entre cinco y siete artefactos explosivos artesanales colocados, presuntamente, por el crimen organizado.

De acuerdo con fuentes de seguridad, en esa zona se mantiene un operativo permanente por parte de las fuerzas estatal y federal.

Las áreas de inteligencia detectaron movimientos de elementos del crimen organizado que indicaban la posible colocación de artefactos explosivos en puntos estratégicos, donde últimamente se han desplegado los patrullajes y reconocimientos de convoy de policías estatales y militares.

Por ello, el sábado se desplegó un operativo en esa región sur del estado, colindante con el estado de Jalisco, a la altura del municipio de Tabasco, lo que generó el cierre de la circulación de la Carretera Federal 54 durante varias horas.

Al respecto, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad informó que en dicho municipio se realizaba "un operativo coordinado por fuerzas de seguridad, encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras la localización preliminar de probables artefactos explosivos".

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, informó sobre la reapertura de la circulación, pero agregó que se mantenía un reforzamiento del operativo en esa zona, por lo que exhortó a la población circular con precaución.

Apenas en marzo de 2026, Mugüerza había confirmado un ataque con explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal en Luis Moya.

Advierten sobre el incremento en el decomiso de artefactos explosivos improvisados

Las fuentes de seguridad informaron que se encontró un punto sobre un tramo carretero donde había una serie de explosivos colocados a una distancia específica entre uno y otro.

Se estima que fueron cerca de cinco o siete artefactos que estaban ocultos entre la maleza, por ello, el lugar fue resguardado por personal especializado del Ejército Mexicano y quedó a cargo de la investigación las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

El incremento en el uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) por parte del crimen organizado representa una de las escaladas tácticas más alarmantes en México. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) analizados por InSight Crime, el país pasó de registrar apenas tres decomisos de estos artefactos entre 2020 y 2021, a más de mil 375 en 2022. Esta tendencia no ha hecho más que acelerarse; reportes recientes indican que para 2025 los aseguramientos superaron los 9 mil 800 artefactos a nivel nacional, lo que representa un crecimiento superior al 230% en el último año.

Zacatecas en el ojo del huracán

Zacatecas se ha consolidado como uno de los epicentros de esta problemática.

Municipios como Villanueva, colindante con Tabasco, acumularon decenas de decomisos hasta finales de 2024, ubicándose entre las localidades con mayor incidencia a nivel nacional, solo por detrás de focos rojos en Michoacán y Jalisco.

La facilidad y el bajo costo de fabricación de estos explosivos, que suelen elaborarse con tubos de plástico, pólvora y fragmentos de metal, han permitido su producción en masa.

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AO

