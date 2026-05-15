El Océano Pacífico despierta hoy con el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales 2026, un evento que mantiene en alerta a las costas mexicanas. Según los pronósticos meteorológicos más recientes, el primer sistema en alcanzar la categoría de tormenta tropical o huracán llevará el nombre de Amanda, marcando el banderazo de salida para meses de intensa vigilancia.

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han confirmado que las condiciones atmosféricas actuales ya son propicias para la ciclogénesis en la región. Este fenómeno inaugural responderá a la lista oficial establecida por la Organización Meteorológica Mundial,

Los primeros sistemas de la temporada suelen formarse muy cerca de las costas nacionales, trayendo consigo desprendimientos nubosos masivos. Estos fenómenos impactarán con lluvias torrenciales y vientos severos a estados del occidente y sur del país, incluyendo a Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.

¿Qué nos espera en el Pacífico este 2026?El nacimiento de Amanda

Los modelos climáticos internacionales y nacionales anticipan un año sumamente activo en nuestra región. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estima la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales tan solo en la cuenca del Pacífico.

De este total pronosticado para el ciclo actual, se espera que entre 9 y 10 fenómenos se queden en la etapa de tormentas tropicales. Sin embargo, el verdadero peligro radica en la evolución a huracanes: de 5 a 6 podrían alcanzar las categorías 1 o 2, mientras que entre 4 y 5 tienen el potencial destructivo de convertirse en huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5).

Esta alta actividad ciclónica está vinculada a la variabilidad climática global y a las anomalías térmicas detectadas en la superficie del mar. El calentamiento sostenido de las aguas oceánicas actúa como el combustible perfecto para que las depresiones tropicales evolucionen rápidamente, amenazando la infraestructura costera, el turismo y las zonas habitacionales más vulnerables.

Aunque un impacto directo del ojo del huracán no siempre ocurre, los remanentes de estos ciclones son los responsables de las lluvias más intensas que nutren el Lago de Chapala y previenen sequías severas.

Es de vital importancia recordar que la temporada de huracanes se extenderá ininterrumpidamente hasta el próximo 30 de noviembre de 2026. Después de que Amanda haga su aparición, el abecedario meteorológico continuará su curso sobre las aguas del Pacífico con sistemas como Boris, Cristina, Douglas y Elida. Por tanto, los invitamos a mantenerse conectados diariamente a nuestras plataformas digitales donde estaremos informando de cada perturbación climática.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN.

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AO