Sheinbaum anuncia jóvenes que la representarán en juegos del Mundial 2026

Este viernes, el Gobierno de México anunció a las cuatro jóvenes ganadoras del concurso "Representa a México en la inauguración del Mundial", impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para que mujeres futbolistas asistan a partidos del Mundial 2026, incluido el encuentro inaugural en Ciudad de México.

¿Quiénes fueron las ganadoras de los boletos?

Karla Itzel Peña, Daira Yaretzi Díaz, Brianna Ameli Medina y Yolett Cervantes fueron elegidas como las jóvenes futbolistas que representarán a México en partidos del Mundial, tras imponerse entre más de mil aspirantes en el concurso nacional.

Las cuatro jóvenes, provenientes de distintos puntos del país y elegidas por sus habilidades con el balón y sus historias personales, asistirán a encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para visibilizar el futbol femenino.

Durante el anuncio de las ganadoras, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, agradeció a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, quien donó su boleto del partido inaugural, y a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien regaló dos boletos más para un partido en Monterrey y otro en Guadalajara.

Pacheco detalló que el concurso reunió miles de videos enviados desde todo el país por mujeres de entre 16 y 25 años, quienes debían demostrar su habilidad dominando el balón y explicar las razones de su participación.

"Fueron más de mil videos en la final", acotó.

El funcionario destacó, además, el trabajo del jurado, integrado por la periodista deportiva Gabriela Fernández, la árbitra Katia Itzel García y la futbolista Charlyn Corral, quienes revisaron cada postulación para encontrar perfiles que reflejaran disciplina, pasión y talento.

"Encontramos (…) cuatro historias muy diferentes del origen de por qué les emociona el futbol, pero todas con un punto en común que es la pasión y la emoción de tener la Copa del Mundo en casa de regreso por tercera vez", explicó Fernández.

La árbitra Katia Itzel García destacó el caso de Yolett Cervantes Cuauhtémoc, originaria de Veracruz, como reflejo del potencial deportivo nacional.

"Es, sin duda, una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos", afirmó.

Sheinbaum verá el partido inaugural desde el Zócalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró el esfuerzo de las participantes y afirmó que las cuatro finalistas son un "orgullo de México".

"No van a representar a la Presidenta o a la jefa de gobierno. Van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen", dijo la Mandataria.

Sheinbaum decidió ceder el boleto presidencial número 00001 de la inauguración del Mundial para que una joven futbolista representara al país, mientras ella verá el encuentro desde el Zócalo de la Ciudad de México.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, en una edición histórica que convertirá al país en el primero en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

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