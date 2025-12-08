Las demoras para obtener una cita de entrevista para la visa estadounidense en México se han convertido en un verdadero obstáculo para quienes planean viajar. Sin embargo, no todos los consulados presentan los mismos tiempos de espera.

Aunque la Embajada de Estados Unidos ha implementado medidas para agilizar los trámites, la regularización total del sistema aún no se alcanza y esto ha provocado que, en varias sedes consulares, las citas para solicitantes por primera vez sigan mostrando retrasos significativos.

Pese a ello, la información más reciente sobre la disponibilidad de citas revela que existen consulados donde el tiempo de espera para tramitar por primera vez la visa de turista B1/B2 es considerablemente menor, lo que abre una alternativa más rápida para los solicitantes.

¿Qué consulado tramita más rápido la visa?

El Departamento de Estado informa que, en la mayoría de los consulados de Estados Unidos en México, el tiempo de espera para tramitar la visa de turista B1/B2 oscila entre 200 y 600 días.

Según datos actualizados del Departamento de Estado de Estados Unidos, los consulados que destacan con menor tiempo de espera son:

Ciudad de México: 9 de abril de 2026

Nogales: 15 de abril de 2026

Estas fechas muestran la fuerte demanda existente y la importancia de anticiparse en la planificación, aunque podrían presentar ligeras variaciones, lo más aconsejable es programar tu cita cuanto antes para garantizar un espacio en el calendario consular.

Consejos para acortar la espera

Revisar constantemente el sistema de citas, ya que es posible adelantar la entrevista si se liberan espacios.

Evaluar distintas sedes consulares, siempre que sea permitido por la zona de residencia o el tipo de visa.

Completar cuanto antes la solicitud y el pago, para quedar listo en cuanto haya disponibilidad.

Verificar si se puede aplicar a la exención de entrevista, especialmente en casos de renovación.

¿Por qué se ha retrasado tanto el trámite de la visa estadounidense?

Los trámites para obtener o renovar la visa estadounidense se han retrasado debido a varios cambios implementados durante el segundo mandato de Donald Trump. Entre ellos destacan: la obligatoriedad de entrevistas para renovar visas infantiles, lo que aumentó la carga de trabajo en los consulados; el incremento de 250 dólares en el costo de la visa de turista; la imposibilidad de realizar el trámite del CAS y la entrevista consular el mismo día, pues ahora deben separarse por al menos 48 horas; y un nuevo esquema de pago que limita las operaciones a Scotiabank, BanBajío y SPEI, eliminando Banamex como opción.

Estas medidas han generado mayor demanda, trámites más lentos y una considerable saturación en los consulados estadounidenses en México.

YC