El exgobernador de Chihuahua, César "N", fue nuevamente detenido, ahora por su presunta implicación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la investigación, César "N" habría utilizado el Sistema Financiero Mexicano para ocultar fondos desviados del erario estatal, cuando se desempeñaba como servidor público en Chihuahua, lo que forma parte de un presunto esquema de lavado de dinero.

En 2020 había sido capturado

La FGR recordó que el político priista ya había sido capturado en 2020 en Florida, Estados Unidos, y posteriormente extraditado a México para enfrentar acusaciones por peculado y asociación delictuosa.

Aunque en 2024 obtuvo la libertad y continuó su proceso bajo arraigo domiciliario, luego de que la jueza Hortensia García Rodríguez anulara su prisión preventiva, las investigaciones en su contra no se detuvieron.

Este mismo año, César “N” volvió a ser centro de controversia tras descubrirse que en un rancho de su propiedad se construyeron una presa, cuatro represas y un pozo , presuntamente sin los permisos correspondientes.

Por estos hechos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una nueva denuncia ante la FGR por uso ilegal de cerca de 700 mil metros cúbicos de agua.

César "N", quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, tiene actualmente 62 años y enfrenta una nueva etapa judicial marcada por viejos señalamientos y recientes acusaciones.

