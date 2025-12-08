Profeco asegura que AT&T compensará a sus usuarios por fallas en septiembre

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que logró un acuerdo de compensación económica para las personas afectadas por las fallas registradas en el servicio de AT&T durante septiembre, incidente que impactó a poco más de 2 millones 300 mil usuarios.

En su comunicado, la dependencia informó que, gracias a las gestiones de intermediación realizadas, se recuperó un monto aproximado de 43 millones 455 mil 860 pesos en beneficio directo de quienes resultaron perjudicados. La institución destacó que AT&T respondió desde el primer requerimiento y comenzó el proceso de compensación de manera inmediata.

¿Cómo serán las compensaciones?

La empresa aplicó distintos esquemas de apoyo según el tipo de servicio contratado. En el caso de prepago, la compañía otorgó en noviembre 100 MB adicionales con vigencia de cinco días a 1 millón 665 mil 444 usuarios afectados.

Para quienes cuentan con pospago, AT&T informó que proporcionará 1 GB extra con duración de 30 días a 689 mil 780 personas usuarias. Este beneficio se entregará entre los ciclos de facturación correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026.

Declaratoria de Profeco

La procuraduría reiteró que la exigencia de compensar a los usuarios se dio en cumplimiento al derecho de toda persona consumidora de recibir un servicio seguro y con calidad. En sus palabras:

“A fin de proteger los derechos de las y los afectados de este servicio de telecomunicaciones y en apego a uno de los derechos básicos de las personas consumidoras, de recibir un servicio seguro y de calidad, la Profeco solicitó a AT&T que otorgara una compensación (...) La Profeco refrenda su compromiso para garantizar el derecho a la compensación cuando un proveedor no cumple".

Finalmente, la institución recordó que mantiene abiertos sus medios de contacto para brindar asesoría:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 Redes sociales: Twitter @Profeco y @AtencionProfeco; Facebook: ProfecoOficial.

