Si tienes planeado viajar próximamente y tu pasaporte ya no está vigente, será indispensable agendar una cita para realizar el trámite en 2026 y así evitar contratiempos que te impidan disfrutar la oportunidad de conocer otros destinos y culturas.

Cada año suele registrarse un ajuste en el precio del pasaporte mexicano y, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores todavía no ha anunciado las tarifas oficiales para 2026, aquí te explicamos qué mexicanos pueden acceder a un descuento del 50% en la obtención de este documento.

El monto a pagar por el pasaporte varía según la vigencia que elijas. Las opciones disponibles van desde un año —válida únicamente para menores de tres años— hasta tres, seis y diez años, siendo esta última la de mayor duración.

Durante este 2025, el pasaporte mexicano mantuvo la siguiente tabla de costos:

Vigencia de 1 año (para menores de 3 años): 885.00 pesos

Vigencia de 3 años: mil 730 pesos

Vigencia de 6 años: 2 mil 350 pesos

Vigencia de 10 años: 4 mil 120 pesos

¿Quiénes pueden tramitar el pasaporte a mitad de precio?

Asimismo, en la página de la Secretaría se menciona que se realiza el 50% de descuento a los mexicanos mayores de 60 años y también a las personas con discapacidad, solo que, en este caso, su padecimiento deberá ser comprobado.

De igual manera, los trabajadores agrícolas que cuenten con permiso para trabajar en Canadá podrán hacer uso de este descuento, solo que para ellos no aplica la vigencia de 10 años.

Requisitos para tramitar el pasaporte

Además de los documentos generales requeridos para tramitar el pasaporte, los beneficiarios deben presentar lo siguiente según su caso:

Adultos mayores: Identificación oficial que demuestre la edad, como la credencial del INAPAM e INE.

Personas con discapacidad: Certificado médico emitido por una institución de salud pública o privada, donde se especifique la condición de discapacidad. También es válida la credencial del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI) o del DIF.

Trabajadores agrícolas: Carta expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que confirme su participación en los programas de movilidad laboral.

