Inapam: ¿Quiénes deben renovar su credencial en 2026?

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio que opera en toda la República Mexicana, con el cual las personas de la tercera edad pueden acceder a ventajas y descuentos que les ayudan a mejorar su calidad de vida.

Desde formar parte de programas de integración que les facilitan conseguir empleo, hasta pagar impuestos con tarifa preferencial y comprar en tiendas y supermercados con descuentos, la credencial Inapam se ha convertido en un documento clave para el bienestar personal y económico de las personas mayores.

Gracias a todas las facilidades que ofrece, la tarjeta Inapam se ha convertido en una de las ayudas más populares y solicitadas en el país , por lo que con frecuencia surgen muchas dudas sobre su uso. Especialmente ahora, con el próximo cierre de año, algunos de los beneficiarios se cuestionan sobre la vigencia que tendrá para el 2026.

¿Se debe renovar la tarjeta Inapam en 2026?

A diferencia de lo que muchas personas creen, la credencial Inapam no requiere renovación, ya que por órdenes de la Secretaría del Bienestar, esta tarjeta no expira y puede seguir utilizándose sin importar si es una versión antigua, su diseño o su fecha de emisión.

La titular de la Secretaría, Ariadna Montiel Reyes, destacó que la credencial solo debe expedirse nuevamente en casos particulares que interfieran con la correcta identificación de la persona.

¿En qué casos se debe renovar la credencial Inapam?

Los únicos casos en los que la credencial deja de ser válida y debe ser nuevamente expedida son los siguientes:

Deterioro o daño: Si la credencial presenta signos de desgaste, el código de barras está dañado o resulta ilegible, es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas.

Pérdida o robo: En caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular debe a cudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos.

Nueva emisión: Cuando el Inapam actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazar la tarjeta anterior, en caso de que el instituto así lo requiera.

Corrección o actualización de datos: Si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales , o si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial.

Renovación de credencial INSEN: Las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del Inapam, y a que las tarjetas del INSEN ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

La credencial Inapam no necesita renovarse para 2026, salvo en casos específicos como extravío, daño o actualización de datos, por lo que sigue siendo un apoyo vigente y fundamental para las personas adultas mayores.

