La visa estadounidense es uno de los documentos más solicitados por personas que planean viajar, estudiar, trabajar o visitar de manera temporal a Estados Unidos. En 2026, este trámite enfrenta cambios significativos tanto en costos como en procesos, por lo que aspirantes de países como México deben actualizarse desde ahora.

La Embajada y los consulados de Estados Unidos publican de forma oficial las tarifas y requisitos que rigen cada año, y para este ciclo se observan ajustes vinculados a nuevas disposiciones federales.

Solicitar por primera vez una visa implica comprender no solo cuánto cuesta, sino qué documentos se requieren, cómo se realiza la cita, qué esperar en la entrevista consular y cuáles son las claves para evitar demoras o rechazos. Todo ello cobra especial relevancia en 2026, cuando las tarifas han cambiado y las autoridades refuerzan la vigilancia de normas migratorias.

Costo de la visa en 2026

En 2026, la tarifa base para la mayoría de las visas de no inmigrante —incluida la visa de turismo y negocios (B-1/B-2)— se mantiene en 185 dólares estadounidenses. Este monto corresponde al pago obligatorio por la solicitud y no es reembolsable, incluso si la visa es negada.

A esta cantidad se suma un nuevo cargo que comenzó a aplicarse recientemente a nivel federal en Estados Unidos: la llamada tarifa de integridad de visa, con un costo aproximado de 250 dólares. Este pago se realiza únicamente en caso de que la visa sea aprobada y emitida.

Con ello, el costo total estimado para tramitar una visa americana por primera vez en 2026 puede rondar los 435 dólares, aunque el monto final depende del tipo de visa solicitada y de disposiciones vigentes al momento de la emisión.

Además del pago correspondiente a la visa, desde 2025 el envío del pasaporte con la visa genera un cargo adicional cuando se elige recibirlo fuera del Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Las tarifas vigentes son de 400 pesos para entrega a domicilio —siempre que la zona esté cubierta— y de 320 pesos si se opta por recogerlo en una sucursal de DHL. La recolección directa en el CAS no tiene costo.

Para utilizar el servicio de mensajería, el solicitante debe ingresar a su cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado y elegir la opción denominada “entrega premium”.

El pago de este servicio puede realizarse en efectivo en sucursales de Scotiabank o BanBajío, así como mediante transferencia electrónica SPEI a BanBajío.

Los Centros de Atención al Solicitante que ofrecen entrega gratuita en el mismo sitio se ubican en: Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

Requisitos generales para solicitarla

Para iniciar el trámite, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos por el gobierno de Estados Unidos:

Pasaporte vigente, en buen estado y con validez suficiente para el viaje previsto.

en buen estado y con validez suficiente para el viaje previsto. Formulario DS-160 debidamente llenado en línea, el cual concentra información personal, laboral y del motivo del viaje.

debidamente llenado en línea, el cual concentra información personal, laboral y del motivo del viaje. Fotografía reciente, con especificaciones oficiales: fondo blanco, sin lentes ni accesorios que cubran el rostro.

con especificaciones oficiales: fondo blanco, sin lentes ni accesorios que cubran el rostro. Comprobante de pago de la tarifa de solicitud de visa.

de la tarifa de solicitud de visa. Documentos de respaldo, que pueden incluir comprobantes de ingresos, empleo, estudios, propiedades o cualquier elemento que demuestre arraigo en el país de origen y la intención de regresar.

Es importante subrayar que presentar documentos no garantiza la aprobación de la visa, ya que la decisión final recae en el oficial consular durante la entrevista.

¿Cómo tramitar la visa americana por primera vez?

El proceso para obtener una visa americana en 2026 sigue una estructura definida:

Llenado del formulario DS-160.

Se realiza en línea y al finalizar se genera una hoja de confirmación con código de barras, indispensable para continuar el trámite.

Pago de la tarifa de solicitud.

El pago se efectúa conforme a las instrucciones del sistema de citas consulares y debe realizarse antes de agendar entrevista.

Agendar citas consulares.

Generalmente se programan dos citas: una para la toma de datos biométricos y otra para la entrevista con el oficial consular.

Asistir a la entrevista.

El solicitante debe acudir puntualmente, responder con claridad sobre el motivo del viaje y presentar la documentación solicitada.

Emisión de la visa.

En caso de aprobación, se realiza el pago correspondiente a la emisión y el pasaporte se entrega posteriormente con la visa estampada.

Con costos actualizados, requisitos claros y un proceso definido, planear con anticipación y cumplir cada paso de forma ordenada es fundamental para quienes buscan obtener su visa americana por primera vez en 2026.

