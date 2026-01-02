El Pasaporte Mexicano tendrá nuevos costos a partir de 2026, luego de la actualización anual de derechos federales aplicada por el Gobierno de México.

Este documento es indispensable para viajar fuera del país y funciona también como identificación oficial, por lo que conocer los montos vigentes, las vigencias disponibles y los descuentos aplicables resulta clave para quienes prevén viajes internacionales o necesitan mantener su documentación en regla durante el próximo año.

A través de su sitio web oficial la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la actualización de costos para el pasaporte, así como los requisitos que se solicitan para realizar el trámite, por lo que si estás pensando disfrutar de múltiples viajes este año, la información que compartimos a continuación puede ser de tu interés.

Nuevas tarifas del pasaporte mexicano en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los costos oficiales del pasaporte ordinario quedaron establecidos de acuerdo con la vigencia elegida por el solicitante. Las tarifas en moneda nacional son las siguientes:

Pasaporte con vigencia de 1 año: 920 pesos

Pasaporte con vigencia de 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: 4,280 pesos

Estas tarifas aplican para trámites realizados en oficinas dentro del país y corresponden al pago de derechos federales, requisito indispensable para agendar la cita y obtener el documento.

Descuento del 50% para sectores específicos

Durante 2026 se mantiene el descuento del 50 por ciento para ciertos grupos de la población, siempre que acrediten su condición al momento del trámite. Este beneficio está dirigido a:

Personas adultas mayores de 60 años

Personas con discapacidad

Trabajadores agrícolas temporales inscritos en programas de movilidad laboral

Con el descuento aplicado, los costos quedan de la siguiente manera:

1 año: 460 pesos

3 años: 900 pesos

6 años: 1,220 pesos

10 años: 2,140 pesos

Es importante considerar que no todos los tipos de pasaporte aplican para todas las personas beneficiarias y que la documentación comprobatoria es obligatoria para acceder a la tarifa reducida.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

Para solicitar el pasaporte, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la presentación de uno de los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento.

Carta de naturalización.

Certificado de nacionalidad mexicana.

2. Identificación oficial con fotografía, presentando original y copia de alguno de los siguientes:

Credencial para votar (INE).

Cédula profesional.

Título profesional.

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

3. Comprobante de pago de derechos, presentando el recibo original que acredite el pago correspondiente según la vigencia del pasaporte solicitada.

4. Hoja de confirmación de la cita, la cual se obtiene al programar la cita para el trámite del pasaporte.

Cómo agendar una cita en la SRE para tramitar el pasaporte

Agendar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es un requisito indispensable para tramitar o renovar el Pasaporte Mexicano. El proceso es gratuito y puede realizarse por tres vías oficiales: en línea, por teléfono o a través de WhatsApp.

Portal de citas en línea

Ingresa al sistema oficial de la SRE para programar citas: citas.sre.gob.mx.

Selecciona el trámite que necesitas (por primera vez, renovación, reposición, etc.), tu estado y la oficina donde deseas hacer el trámite.

Captura tus datos personales tal como aparecen en tus documentos (incluyendo CURP y correo electrónico).

Elige la fecha y hora disponibles que mejor te convenga y confirma la cita.

Al terminar, descarga o guarda el comprobante de tu cita para presentarlo el día del trámite.

Vía telefónica

Puedes llamar sin costo al número de contacto de citas de la SRE: 55 8932 4827 (funciona también desde teléfonos móviles).

El horario de atención suele ser de lunes a domingo, normalmente en un amplio rango de horas.

Al llamar, indica que deseas agendar una cita para tramitar o renovar tu pasaporte y sigue las instrucciones del operador para confirmar lugar, fecha y hora.

Chatbot oficial por WhatsApp

Otra opción es agendar tu cita mediante el chatbot oficial de la SRE en WhatsApp: guarda en tus contactos el número +52 55 8932 4827 y envía un mensaje con “Hola”.

El asistente virtual te guiará paso a paso para programar tu cita directamente desde tu teléfono celular, incluyendo la selección de la oficina, fecha y hora disponibles.

Una vez programada la cita recibirás en WhatsApp la confirmación con los detalles de tu cita, códigos y la línea de captura para que realices el pago del pasaporte antes de acudir.

Agendar la cita no tiene costo; el único pago que se debe realizar es el correspondiente a los derechos del pasaporte.

El día del trámite, el solicitante debe acudir puntualmente con el comprobante de cita, el comprobante de pago y la documentación requerida según el tipo de pasaporte que vaya a tramitar.

