El Pasaporte Mexicano tendrá nuevos costos a partir de 2026, luego de la actualización anual de derechos federales aplicada por el Gobierno de México.Este documento es indispensable para viajar fuera del país y funciona también como identificación oficial, por lo que conocer los montos vigentes, las vigencias disponibles y los descuentos aplicables resulta clave para quienes prevén viajes internacionales o necesitan mantener su documentación en regla durante el próximo año.A través de su sitio web oficial la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la actualización de costos para el pasaporte, así como los requisitos que se solicitan para realizar el trámite, por lo que si estás pensando disfrutar de múltiples viajes este año, la información que compartimos a continuación puede ser de tu interés.Desde el 1 de enero de 2026, los costos oficiales del pasaporte ordinario quedaron establecidos de acuerdo con la vigencia elegida por el solicitante. Las tarifas en moneda nacional son las siguientes:Estas tarifas aplican para trámites realizados en oficinas dentro del país y corresponden al pago de derechos federales, requisito indispensable para agendar la cita y obtener el documento.Durante 2026 se mantiene el descuento del 50 por ciento para ciertos grupos de la población, siempre que acrediten su condición al momento del trámite. Este beneficio está dirigido a:Con el descuento aplicado, los costos quedan de la siguiente manera:Es importante considerar que no todos los tipos de pasaporte aplican para todas las personas beneficiarias y que la documentación comprobatoria es obligatoria para acceder a la tarifa reducida.Para solicitar el pasaporte, se deben cumplir con los siguientes requisitos:1. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la presentación de uno de los siguientes documentos en original y copia:2. Identificación oficial con fotografía, presentando original y copia de alguno de los siguientes:3. Comprobante de pago de derechos, presentando el recibo original que acredite el pago correspondiente según la vigencia del pasaporte solicitada.4. Hoja de confirmación de la cita, la cual se obtiene al programar la cita para el trámite del pasaporte.Agendar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es un requisito indispensable para tramitar o renovar el Pasaporte Mexicano. El proceso es gratuito y puede realizarse por tres vías oficiales: en línea, por teléfono o a través de WhatsApp.Otra opción es agendar tu cita mediante el chatbot oficial de la SRE en WhatsApp: guarda en tus contactos el número +52 55 8932 4827 y envía un mensaje con “Hola”.Agendar la cita no tiene costo; el único pago que se debe realizar es el correspondiente a los derechos del pasaporte. El día del trámite, el solicitante debe acudir puntualmente con el comprobante de cita, el comprobante de pago y la documentación requerida según el tipo de pasaporte que vaya a tramitar. YC