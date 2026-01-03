Manifestantes en México rechazan intervención de Estados Unidos en Venezuela

Un pequeño grupo de civiles y políticos en México pidieron este sábado una campaña internacional contra lo que calificaron como una “agresión imperialista” de Estados Unidos en Venezuela, tras el ataque y la captura del presidente Nicolás Maduro durante la madrugada, en una operación celebrada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En pronunciamientos públicos frente a la Embajada de EU en la capital mexicana, los participantes exigieron la libertad de Maduro y reclamaron acciones de solidaridad con el país suramericano, en un contexto de condenas y llamados a evitar la escalada por parte de gobiernos y actores internacionales.

Los manifestantes mostraron pancartas en las que se leía "¡Basta de agresiones y chantajes a Venezuela, México y Colombia!", "No somos su patio trasero", "Gringos de mierda", "La patria grande se respeta", "La defensa de la soberanía y la paz de los pueblos de América Latina es tarea urgente".

La concentración, de apena unas decenas de personas, sucede luego de que México expresó oficialmente su rechazo a la intervención militar y recordó que las Naciones Unidas urge a los países a abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Así lo indicó Salvador Ferrer, del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), quien sostuvo que el ataque constituyó una “violación de la soberanía” venezolana y llamó a “las fuerzas progresistas” del mundo a impulsar una campaña internacional, con protestas frente a embajadas estadounidenses en distintos países.

Por su parte, Lissett Magno Jaramillo, consejera del oficialista partido Morena en Toluca, Estado de México, sostuvo que “América Latina después de 35 años vuelve a ser bombardeada” y denunció que, a su juicio, a Washington no le “fue suficiente” con Gaza, con Siria o con Irán.

“Quieren más, van por más”, dijo, al tiempo que alertó que, si no se defiende la soberanía regional, “mañana puede ser México” u otras naciones como Brasil o Colombia.

En el mismo acto, la diputada federal Malena Rosales definió que México es un país que “está en contra de la guerra, en contra de las injusticias”, y llamó a la unidad nacional frente a lo que describió como una agresión “planeada por muchos años”.

“Dictadores son los de los Estados Unidos. Dictadores son los de la guerra, esos que invaden países libres, soberanos, pequeños países, pero también grandes países como Venezuela, como Irán, como Irak, como todo lo que represente estar en contra de sus valores de lucro y de riqueza, de robo, de invasión y de guerra”, acusó la diputada por el gobernante Morena.

La operación fue presumida por Trump, luego de que el mismo mandatario anunciara que Estados Unidos capturó a Maduro y Flores y los sacó del país, tras una acción militar en Caracas, lo que abrió una fase de alta tensión política y diplomática en Venezuela y la región.

MF