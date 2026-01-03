Pensión IMSS 2026: Esto sabemos del aumento a pensionados por la Ley del 73

El inicio de 2026 ha generado expectativa entre millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente entre quienes se jubilaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Cada nuevo año trae consigo ajustes que impactan directamente en el ingreso mensual de este sector, por lo que los anuncios relacionados con aumentos y actualizaciones a las pensiones cobran especial relevancia.

En este contexto, el IMSS ha dado a conocer información oficial relacionada con los incrementos que se aplican a las pensiones durante 2026, los cuales están vinculados al aumento del salario mínimo y a la actualización por inflación. Estas medidas buscan preservar el poder adquisitivo de los pensionados y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la legislación vigente.

¿Habrá aumento en la pensión IMSS 2026 bajo la Ley 73?

De acuerdo con la normatividad que rige a los pensionados bajo la Ley 73, los incrementos a las pensiones se aplican de dos maneras distintas, dependiendo del monto que percibe cada beneficiario. Por un lado, quienes reciben la pensión mínima garantizada obtienen un ajuste ligado directamente al incremento del salario mínimo general, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Este aumento impacta de forma inmediata a los pensionados cuyo ingreso mensual equivale al salario mínimo, ya que su pensión se actualiza conforme al nuevo monto autorizado para este año y de esta manera, el ajuste se refleja desde el primer pago del ejercicio, fortaleciendo el ingreso básico de quienes se encuentran en esta condición.

En contraste, los pensionados que perciben un monto superior al salario mínimo reciben un incremento anual con base en la inflación registrada durante el año previo. En estos casos, la actualización se realiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y se ve reflejada generalmente en el pago correspondiente al mes de febrero, como una compensación por la pérdida del poder adquisitivo.

Ajuste por inflación y salario mínimo

El esquema de actualización de la Ley 73 permite que los pensionados mantengan una relativa estabilidad económica frente a los cambios en el costo de vida. El ajuste por inflación beneficia a quienes cotizaron con salarios más altos durante su vida laboral, mientras que el aumento al salario mínimo fortalece el ingreso de quienes reciben la pensión más baja permitida por la ley.

Ambos mecanismos forman parte de una política que busca proteger a los adultos mayores y jubilados, en un entorno económico marcado por incrementos en precios de bienes y servicios esenciales como alimentos, vivienda y salud.

Además del aumento anual, el IMSS recuerda que los pensionados bajo la Ley 73 pueden acceder a Asignaciones Familiares, un beneficio económico adicional que se otorga cuando el pensionado acredita dependientes económicos. Este apoyo puede aplicarse en casos de cónyuge, hijos menores de edad, hijos estudiantes, personas con discapacidad o padres que dependan económicamente del pensionado.

Para recibir este beneficio es necesario realizar el trámite correspondiente ante el IMSS y presentar la documentación que acredite el vínculo y la dependencia económica. Una vez autorizado, el monto de la pensión mensual puede incrementarse de manera significativa.

Fechas de pago y aplicación del aumento

Según la Coordinación de Prestaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, el primer depósito correspondiente a la pensión IMSS 2026 se efectuará el viernes 2 de enero, debido a que el 1 de enero está considerado como día inhábil.

El calendario definido para la dispersión de los pagos de pensión a lo largo de 2026 queda de la siguiente manera:

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Este calendario permite a los pensionados prever con anticipación la recepción de sus recursos durante todo el año.

YC