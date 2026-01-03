El sismo de este 2 de enero deja afectaciones en al menos 24 municipios de Guerrero

Al menos 24 municipios del estado de Guerrero registraron afectaciones tras el sismo de magnitud 6.5, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San Marcos, en la región de la Costa Chica, de acuerdo con información oficial de autoridades federales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que el movimiento telúrico provocó daños en distintas zonas del estado, principalmente en las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Costa Grande. La dependencia precisó que, hasta el momento, se mantiene un balance preliminar de municipios con reportes de afectaciones.

En la región Costa Chica se identificaron daños en Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Cuautepec, Florencio Villarreal y Juchitán. En tanto, en la región Montaña se reportaron afectaciones en Malinaltepec, Tlapa de Comonfort, Acatepec, Copanatoyac, Ñuu Savi y Huamuxtitlán.

Para la región Centro, los municipios que presentaron reportes de daños fueron Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla y Zitlala. Mientras que en la Costa Grande se contabilizaron afectaciones en Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez.

Protección Civil federal informó que las labores de evaluación y cuantificación de daños continúan en coordinación con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de determinar la magnitud de las afectaciones y definir las acciones de atención y apoyo necesarias para la población. Asimismo, se mantiene el monitoreo permanente en la zona ante posibles réplicas.

Afirmó que el Ejército y la Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para atender a la población afectada.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reconoce el trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales, lo que permitió una atención oportuna a la emergencia y reitera el compromiso del Gobierno de México con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población", se indica en el texto.

Protección Civil señaló que están trabajando en la reparación del sistema de distribución de agua potable de Acapulco, el cual fue dañado por el sismo.

El viernes, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) informó de la suspensión de la distribución del agua en el puerto. Afirmó que los sistemas Papagayo 1, Papagayo 2 y Lomas de Chapultepec, fueron afectados por el sismo y están fuera de servicio.

San Marcos, el más dañado

El municipio de San Marcos, el epicentro del sismo, fue el más dañado. De acuerdo con la dirección de Protección Civil de ese municipio, unas 740 viviendas fueron dañadas por el sismo.

De las 740, unas 70 colapsaron completamente.

Uno de esos colapsos provocó la muerte de una mujer de unos 50 años en la comunidad Las Minas.

La gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda informó que la mujer murió cuando el techo de su vivienda le cayó encima.

En redes sociales, a la mujer la identificaron con el nombre de Felicitas Villalba de León.

