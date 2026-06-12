El atentado contra el alcalde de Miahuatlán, Isidro César Figueroa, enciende las alarmas en Oaxaca. Este ataque, ocurrido a plena luz del día, se suma a la preocupante racha de violencia que ha cobrado la vida de tres presidentes municipales en funciones durante los últimos dos años en la entidad.

El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, fue víctima de un ataque armado mientras participaba en las labores para la excavación de una calle .

César Figueroa resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo, y el trabajador identificado como Antonio Vázquez también recibió un disparo . Ambos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

El ataque ocurrió en avenida Hidalgo, en el Barrio Arriba de esta población de la Sierra Sur de Oaxaca.

Su vida no está en riesgo, informa la fiscalía

La Fiscalía General del Estado informó que la lesión que sufrió el edil de Miahuatlán de Porfirio Díaz no pone en riesgo su vida; lo mismo que el trabajador Antonio Vázquez, también herido de bala .

En un comunicado, agregó que con el análisis técnico del material videográfico obtenido sobre el atentado se realizan todas las acciones ministeriales y protocolos de investigación inmediata, así como el despliegue en campo de equipos multidisciplinarios para la recolección y procesamiento de indicios criminalísticos.

"Estas labores se ejecutan en estrecha coordinación interinstitucional con las corporaciones que integran el gabinete de seguridad estatal y federal, sumando esfuerzos operativos y de plena inteligencia para lograr la plena identificación, localización y detención de los responsables".

No es el único atentado en Oaxaca contra presidentes municipales

En los últimos dos años han sido asesinados en Oaxaca tres presidentes municipales en funciones. El 15 de octubre de 2024 fue privado de la vida Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, y el 15 de mayo de 2025, asesinaron al presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, tras participar en la fiesta anual de una comunidad; en este ataque también murió un policía y el chofer del edil.

Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada el 15 de junio de 2025 en un ataque armado registrado en las oficinas del ayuntamiento de esta población de la Costa de Oaxaca. En el atentado, perpetrado por un grupo armado, también fue asesinado un agente municipal.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA